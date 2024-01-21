atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Отопление вернули

Отопление в Ленинском районе Новосибирска восстановили в 44 домах

21 января 2024, 04:50
Фото: atas.info
Отопление вернули
Теплоснабжение восстановлено в 44 домах Новосибирска на левом берегу после коммунальных аварий.

После серии коммунальных аварий в начале января, в Новосибирске продолжается процесс восстановления теплоснабжения. За последние сутки тепло было подано в 44 жилых дома на левом берегу города.

На данный момент коммунальные службы продолжают активно работать по устранению последствий аварии на трубопроводах.

По уточненной информации СГК, после введения режима ЧС перезапущено теплоснабжение в 105 многоквартирных домах, а в работе остаются еще 17 домов.

78 бригад продолжают работать над запуском отопления после аварии в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварииМэрия просит ограничить использование обогревателей после аварии в НовосибирскеМитинг после крупных коммунальных аварий запретили проводить в Новосибирске
#Новосибирск#Отопление#Жилые дома#Эмилия Губарева#Левый берег#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#СГК
Подпишитесь
Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
19 января, 10:42
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
Вчера, 07:06
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
Вчера, 08:28
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Вчера, 03:56
Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
19 января, 08:56
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
18 января, 17:01