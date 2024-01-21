Отопление в Ленинском районе Новосибирска восстановили в 44 домах

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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После серии коммунальных аварий в начале января, в Новосибирске продолжается процесс восстановления теплоснабжения. За последние сутки тепло было подано в 44 жилых дома на левом берегу города.
На данный момент коммунальные службы продолжают активно работать по устранению последствий аварии на трубопроводах.
По уточненной информации СГК, после введения режима ЧС перезапущено теплоснабжение в 105 многоквартирных домах, а в работе остаются еще 17 домов.