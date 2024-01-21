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Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Певица захотела приехать в Новосибирск

Популярная певица Zivert решила снять свой новый клип в Новосибирской области

21 января 2024, 02:27
Фото: Скриншот из клипа певицы
Певица захотела приехать в Новосибирск
Певица Zivert собирается снять клип в Новосибирской области. Об этом она рассказала во время шоу.

Идея пришла ей после того, как на шоу «Конфетка» на ТНТ одна из участниц, жительница Чернаково по имени Нина Рейн, исполнила песню, которую она написала вместе со своей внучкой Полиной Кузнецовой. Эта песня была посвящена Стасу Михайлову.

В телепередаче, которая вышла 20 января, звезды должны были перепеть песни народных авторов, найденные в интернете. Затем участники и члены жюри должны были отгадать, кто исполнил каждую песню. Победитель получал приз в размере 300 тысяч рублей.

Среди новых участников шоу были и две сибирячки — бабушка Нина Рейн и ее внучка Полина Кузнецова из поселка Чернаково. Они не только пишут песни вместе, но и снимают клипы, а также активно ведут свои страницы в социальных сетях.

У Нины Рейн на данный момент 191 тысяча подписчиков, а ее видео набирают по 5 миллионов просмотров. Zivert впечатлилась их талантом и решила пригласить их для съемок своего нового клипа в Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Клип#Песни#Эмилия Губарева#Музыка#Певица#ТНТ
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