Режим «черного неба» продлили до 23 января в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Режим «черного неба» в Новосибирске будет действовать до 23 января. По информации синоптиков из Западно-Сибирского УГМС, жителям города рекомендуется ограничить свое пребывание на улице и избегать проветривания помещений.
В эти дни метеоусловия будут способствовать накоплению опасных примесей в воздухе. Слабый ветер со скоростью всего 2-7 м/с не сможет развести загрязнения. Метеорологическая ситуация оценивается как первая степень опасности.
Режим «черного неба» вводили уже дважды за прошедшую неделю.