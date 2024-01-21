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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Плохой воздух будет в городе

Режим «черного неба» продлили до 23 января в Новосибирске

21 января 2024, 06:03
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Плохой воздух будет в городе
Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили о продлении режима «черного неба» в Новосибирске.

Режим «черного неба» в Новосибирске будет действовать до 23 января. По информации синоптиков из Западно-Сибирского УГМС, жителям города рекомендуется ограничить свое пребывание на улице и избегать проветривания помещений.

В эти дни метеоусловия будут способствовать накоплению опасных примесей в воздухе. Слабый ветер со скоростью всего 2-7 м/с не сможет развести загрязнения. Метеорологическая ситуация оценивается как первая степень опасности.

Режим «черного неба» вводили уже дважды за прошедшую неделю.

Режим «черного неба» объявили в Новосибирске
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#Экология#Новосибирск#Погода#Синоптики#Эмилия Губарева#Черное небо
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