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Назначение получил режиссер

Режиссера из Новосибирска Стародубцева назначили в жюри в «Золотую маску»

21 января 2024, 15:02
Фото: НОВАТ
Назначение получил режиссер
Заслуженный деятель искусств России и главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев получил важное назначение в «Золотой маске».

Важное решение приняли члены секретариата Союза театральных деятелей России — они назначили главного режиссера НОВАТа, Вячеслава Стародубцева, в качестве председателя жюри престижной театральной премии «Золотая маска».

Эта национальная премия проводится уже с 1993 года и ее целью является оценка работ, представленных в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета.

Стародубцев, заслуженный деятель искусств России и исполняющий обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории, будет руководить жюри работы сезона 2022–2023 годов. Это очень ответственная задача, которую поручили профессионалам мира культуры.

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#Культура#Новосибирск#Новат#Эмилия Губарева#Опера#Балет
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