Режиссера из Новосибирска Стародубцева назначили в жюри в «Золотую маску»

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Важное решение приняли члены секретариата Союза театральных деятелей России — они назначили главного режиссера НОВАТа, Вячеслава Стародубцева, в качестве председателя жюри престижной театральной премии «Золотая маска».
Эта национальная премия проводится уже с 1993 года и ее целью является оценка работ, представленных в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета.
Стародубцев, заслуженный деятель искусств России и исполняющий обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории, будет руководить жюри работы сезона 2022–2023 годов. Это очень ответственная задача, которую поручили профессионалам мира культуры.