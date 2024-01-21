Семья Путинцевых из Новосибирска зажжет огонь на ВДНХ

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
С 16 января по 2 февраля 2024 года на выставке проводятся Дни российской экономики. Новосибирская область также представляет свои IT-проекты на ВДНХ.
Помимо научных конференций на мероприятии также проводятся различные культурные мероприятия. Например, 23 января стартует Год семьи, и в этот день на ВДНХ будет зажжена чаша семейного очага. Огонь также будет передан в другие регионы России, как символ единства.
Почетное право зажечь огонь возложено на семью из Новосибирска — Ирину и Владимира Путинцевых. Они стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года». Каким образом им удается сохранять традиции, они расскажут в рамках специального мастер-класса.