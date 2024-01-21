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Семья поедет в Москву

Семья Путинцевых из Новосибирска зажжет огонь на ВДНХ

21 января 2024, 03:35
Фото: Правительство Новосибирской области
Семья поедет в Москву
В Москве проходит выставка «Россия» на ВДНХ, где принимает участие делегация из Новосибирска. Семья Путинцевых из Новосибирской области скоро разожжет огонь в честь Года семьи.

С 16 января по 2 февраля 2024 года на выставке проводятся Дни российской экономики. Новосибирская область также представляет свои IT-проекты на ВДНХ.

Помимо научных конференций на мероприятии также проводятся различные культурные мероприятия. Например, 23 января стартует Год семьи, и в этот день на ВДНХ будет зажжена чаша семейного очага. Огонь также будет передан в другие регионы России, как символ единства.

Почетное право зажечь огонь возложено на семью из Новосибирска — Ирину и Владимира Путинцевых. Они стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года». Каким образом им удается сохранять традиции, они расскажут в рамках специального мастер-класса.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Москва#Семья#Эмилия Губарева
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