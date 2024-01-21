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В регионе только отечественные яйца

Яйца из Турции и Ирана не ввозили в Новосибирск, сообщил Россельхознадзор

21 января 2024, 05:48
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В регионе только отечественные яйца
Яйца из Турции и Ирана не ввозили в Новосибирск, так как в регионе достаточно собственного производства.

В Россельхознадзоре подтвердили, что в Новосибирскую область не привозили яйца и курицу из Турции и Ирана. Вместо этого на полках магазинов можно найти продукцию из собственного региона, а также из Алтая, Омска и Кемерово. Это связано с тем, что сибирские регионы достаточно самостоятельны и не нуждаются в импорте этих товаров.

Однако, как сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексей Магеров, импортные поставки куриного яйца направлены в западные регионы страны, где есть дефицит данного товара, пишет РБК Новосибирск.

Согласно данным управления Россельхознадзора, в Новосибирской области производят около 900 миллионов яиц, часть из которых отправляется на Дальний Восток и северные регионы.

Цены на яйца выросли в Новосибирской области за месяц на 24,3%
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#Новосибирск#Новосибирская область#Производство#Эмилия Губарева#Россельхознадзор#Яйца#Икра куриная — что происходит с яйцами в 2024 году
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