Яйца из Турции и Ирана не ввозили в Новосибирск, сообщил Россельхознадзор

В Россельхознадзоре подтвердили, что в Новосибирскую область не привозили яйца и курицу из Турции и Ирана. Вместо этого на полках магазинов можно найти продукцию из собственного региона, а также из Алтая, Омска и Кемерово. Это связано с тем, что сибирские регионы достаточно самостоятельны и не нуждаются в импорте этих товаров.