Яйца из Турции и Ирана не ввозили в Новосибирск, сообщил Россельхознадзор

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В Россельхознадзоре подтвердили, что в Новосибирскую область не привозили яйца и курицу из Турции и Ирана. Вместо этого на полках магазинов можно найти продукцию из собственного региона, а также из Алтая, Омска и Кемерово. Это связано с тем, что сибирские регионы достаточно самостоятельны и не нуждаются в импорте этих товаров.
Однако, как сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексей Магеров, импортные поставки куриного яйца направлены в западные регионы страны, где есть дефицит данного товара, пишет РБК Новосибирск.
Согласно данным управления Россельхознадзора, в Новосибирской области производят около 900 миллионов яиц, часть из которых отправляется на Дальний Восток и северные регионы.