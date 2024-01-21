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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:02

Мать похоронила ребенка в огороде

Знакомые рассказали о мигрантке, закопавшей мертвую дочку в огороде в Новосибирске

21 января 2024, 14:01
Фото: 1MI
Мать похоронила ребенка в огороде
В Новосибирске мигрантку из Узбекистана обвиняют в истязании своей дочки. В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором женщина якобы закапывает свою мертвую дочку в огороде. Также было опубликовано другое видео, где она избивает годовалую девочку.

Согласно информации от Следственного комитета, мать могла бить ребенка с июня по август 2021 года, пока та не скончалась. Знакомые этой семьи рассказали, что мигрантка вместе с мужем и детьми приехала в Новосибирск на заработки, но она не имела российского гражданства и находилась на территории страны незаконно.

По словам знакомых мигрантки, у нее была послеродовая депрессия, но она продолжала работать и, кажется, мстила своему мужу, избивая дочку, пишет КП-Новосибирск. Сейчас следователи разбираются в этой информации.

Мигрантке грозит от трех до семи лет лишения свободы по статье «истязание». В данный момент она находится под стражей. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в рамках расследования дела и выяснения соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних и миграционного законодательства.

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