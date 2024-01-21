Знакомые рассказали о мигрантке, закопавшей мертвую дочку в огороде в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Согласно информации от Следственного комитета, мать могла бить ребенка с июня по август 2021 года, пока та не скончалась. Знакомые этой семьи рассказали, что мигрантка вместе с мужем и детьми приехала в Новосибирск на заработки, но она не имела российского гражданства и находилась на территории страны незаконно.
По словам знакомых мигрантки, у нее была послеродовая депрессия, но она продолжала работать и, кажется, мстила своему мужу, избивая дочку, пишет КП-Новосибирск. Сейчас следователи разбираются в этой информации.
Мигрантке грозит от трех до семи лет лишения свободы по статье «истязание». В данный момент она находится под стражей. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в рамках расследования дела и выяснения соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних и миграционного законодательства.