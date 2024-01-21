Знакомые рассказали о мигрантке, закопавшей мертвую дочку в огороде в Новосибирске

Согласно информации от Следственного комитета, мать могла бить ребенка с июня по август 2021 года, пока та не скончалась. Знакомые этой семьи рассказали, что мигрантка вместе с мужем и детьми приехала в Новосибирск на заработки, но она не имела российского гражданства и находилась на территории страны незаконно.