Более 23 тысяч человек окунулись в проруби на Крещение в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Как уточнил руководитель главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, всего в прорубях окунулись свыше 23 тысяч человек. Все прошло без происшествий. В регионе работали больше 30 официальных мест для купаний, а в Новосибирске — 6.
Примечательно, что в 2023 году число достигало лишь 18 тысяч, а в 2022 году — 14, но это можно связать с пандемией.
Напомним, ранее мы сделали фоторепортаж со дня Крещения. Также мы рассказали о самых жутких смертях в этот праздник — трагичный случай произошел и в Новосибирской области.