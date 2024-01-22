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Новосибирцы окунулись

Более 23 тысяч человек окунулись в проруби на Крещение в Новосибирской области

22 января 2024, 03:31
Фото: atas.info
Новосибирцы окунулись
19 января было Крещение: в этот день тысячи человек окунулись в проруби в Новосибирской области, о чем сообщили во время оперативного совещания в правительстве.

Как уточнил руководитель главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, всего в прорубях окунулись свыше 23 тысяч человек. Все прошло без происшествий. В регионе работали больше 30 официальных мест для купаний, а в Новосибирске — 6.

Примечательно, что в 2023 году число достигало лишь 18 тысяч, а в 2022 году — 14, но это можно связать с пандемией.

Напомним, ранее мы сделали фоторепортаж со дня Крещения. Также мы рассказали о самых жутких смертях в этот праздник — трагичный случай произошел и в Новосибирской области.

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#Новосибирск#МЧС#Эмилия Губарева#Крещение#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции
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