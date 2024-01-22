Более 23 тысяч человек окунулись в проруби на Крещение в Новосибирской области

Как уточнил руководитель главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, всего в прорубях окунулись свыше 23 тысяч человек. Все прошло без происшествий. В регионе работали больше 30 официальных мест для купаний, а в Новосибирске — 6.