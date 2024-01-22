8 «умных» остановок появятся в Новосибирске на деньги инвесторов — где их установят

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Мэрия Новосибирска привлечет инвесторов к «созданию восьми комфортных остановок». Об этом 22 января сообщает пресс-служба мэрии.
Остановки с электронными табло, на которых будут транслировать время прибытия следующего автобуса, установят по следующим адресам:
1. «Профилакторий» (ул. Жуковского, 99);
2. «ул. Немировича-Данченко» (ул. Немировича-Данченко, 120/1);
3. «Кафе „Лада“» (ул. Бориса Богаткова, 266/4);
4. «Ул. Гребенщикова» (ул. Гребенщикова, 11);
5. «Ул. Свечникова»: (ул. Тюленина, 14);
6. «Автокомбинат» (ул. Троллейная, 85);
7. «Ж/м Станиславский» (ул. Станиславского, 40);
8. «Ж/м Станиславский» (ул. Станиславского, 40).
Сейчас готовят конкурсную документацию для заключения инвестиционных договоров.