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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Остановки оснастят электронными табло, на которых будут транслировать время прибытия автобусов

8 «умных» остановок появятся в Новосибирске на деньги инвесторов — где их установят

22 января 2024, 06:32
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Остановки оснастят электронными табло, на которых будут транслировать время прибытия автобусов

В Новосибирске 8 «умных» остановок поставят за деньги инвесторов

Мэрия Новосибирска привлечет инвесторов к «созданию восьми комфортных остановок». Остановки оснастят электронными табло, на которых будут транслировать время прибытия автобусов.

Мэрия Новосибирска привлечет инвесторов к «созданию восьми комфортных остановок». Об этом 22 января сообщает пресс-служба мэрии.

Остановки с электронными табло, на которых будут транслировать время прибытия следующего автобуса, установят по следующим адресам:

1. «Профилакторий» (ул. Жуковского, 99);
2. «ул. Немировича-Данченко» (ул. Немировича-Данченко, 120/1);
3. «Кафе „Лада“» (ул. Бориса Богаткова, 266/4);
4. «Ул. Гребенщикова» (ул. Гребенщикова, 11);
5. «Ул. Свечникова»: (ул. Тюленина, 14);
6. «Автокомбинат» (ул. Троллейная, 85);
7. «Ж/м Станиславский» (ул. Станиславского, 40);
8. «Ж/м Станиславский» (ул. Станиславского, 40).

Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в Новосибирске
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