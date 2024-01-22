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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Министр образования региона Мария Жафярова рассказала о системе высшего образования в Новосибирской области.

Андрей Травников: Ресурсы ВУЗов необходимы для целевой подготовки специалистов

22 января 2024, 07:48
Фото: nso.ru
Министр образования региона Мария Жафярова рассказала о системе высшего образования в Новосибирской области.
Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о развитии системы высшего образования Новосибирской области выступила министр образования региона Мария Жафярова.

Андрей Травников подчеркнул, что сегодня государство, и в том числе Правительство Новосибирской области, прикладывает значительные усилия для укрепления вузов. «Благодаря решениям, принятым нашим Президентом в последние годы, начиная с 2018-го, мы все почувствовали разворот в сторону регионов в части развития науки и университетов. Регионы должны свой научно-образовательный потенциал развивать темпами выше, чем столичные города.

Но давайте обратим внимание на то, насколько полно мы используем эти возможности. В частности, инструмент целевой подготовки. В чём её эффективность? Кроме того, что молодой человек получает определённые преференции при поступлении в вуз, он получает гарантию трудоустройства по своей специальности, а работодатели гарантировано получают специалиста, которого могут сопровождать в течение всего периода обучения.

У нас инструмент целевой подготовки пока что эффективно работает только в медицине, слабо используется в системе образования и в отраслях экономики. 2024-й год будет годом моего особого внимания к этой проблеме. Попрошу своего заместителя Сергея Нелюбова взяться за эту тему в части целевой подготовки учителей самых разных специальностей, в том числе — наиболее востребованных для экономики Новосибирской области. Глав муниципалитетов прошу определить своих заместителей, кто отвечает за это направление. Необходимо составить рейтинг муниципальных образований, которые занимаются этой проблемой, у кого есть результаты, кто отстаёт, и регулярно обмениваться опытом и подходами, результативными мероприятиями, которые позволяют увеличить количество целевиков.

Также заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства Евгения Лещенко прошу заняться этой проблемой в части подготовки специалистов для предприятий агропромышленного комплекса. Требую, чтобы на всех мероприятиях, отчётных докладах, коллегиях, советах этому вопросу уделялось внимание, чтобы обобщался опыт и представлялись сельхозпредприятия, которые наиболее плотно и эффективно занимаются решением этой задачи», — отметил Губернатор.

В Новосибирской области в рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета обучается 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Наиболее активно инструмент целевого обучения используют Новосибирск, Искитим, Новосибирский, Тогучинский и Карасукский районы.

С 2019 года контрольные цифры приема на бюджетные места в вузы увеличились на 2625 мест (с 9861 места в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). На 2024 годы в вузах региона предусмотрено 15004 бюджетных места, из них более 10 тысяч — места инженерного профиля, а также места в сфере информационных технологий.

На территории Новосибирской области действует 22 вуза и филиала, в которых обучается почти 105 тысяч студентов. Вузы готовят профессионалов более чем по 500 направлениям и специальностям, и сегодня у организаций есть возможность готовить для себя и под свои проекты кадры с высшим образованием. Это и целевая подготовка, и взаимодействие с вузами в рамках федеральных проектов, и присутствие на платформах прогнозирования кадровой потребности.

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Стало известно, сколько студентов учится в новосибирских ВУЗах.

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#Образование#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Вузы#Ольга Храмушкина#Высшее образование
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