Андрей Травников: Ресурсы ВУЗов необходимы для целевой подготовки специалистов

Также заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства Евгения Лещенко прошу заняться этой проблемой в части подготовки специалистов для предприятий агропромышленного комплекса. Требую, чтобы на всех мероприятиях, отчётных докладах, коллегиях, советах этому вопросу уделялось внимание, чтобы обобщался опыт и представлялись сельхозпредприятия, которые наиболее плотно и эффективно занимаются решением этой задачи», — отметил Губернатор.



В Новосибирской области в рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета обучается 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Наиболее активно инструмент целевого обучения используют Новосибирск, Искитим, Новосибирский, Тогучинский и Карасукский районы.



С 2019 года контрольные цифры приема на бюджетные места в вузы увеличились на 2625 мест (с 9861 места в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). На 2024 годы в вузах региона предусмотрено 15004 бюджетных места, из них более 10 тысяч — места инженерного профиля, а также места в сфере информационных технологий.



На территории Новосибирской области действует 22 вуза и филиала, в которых обучается почти 105 тысяч студентов. Вузы готовят профессионалов более чем по 500 направлениям и специальностям, и сегодня у организаций есть возможность готовить для себя и под свои проекты кадры с высшим образованием. Это и целевая подготовка, и взаимодействие с вузами в рамках федеральных проектов, и присутствие на платформах прогнозирования кадровой потребности.