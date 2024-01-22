Бойцы из Новосибирска спасли черного котенка Лютого в зоне СВО

Бойцы очень ценят своих котов в зоне СВО. Они не просто приносят радость и умиротворение, но также помогают бороться с мышами и крысами, и охранять запасы провианта. Волонтеры подчеркивают, что эти животные являются настоящими помощниками в бытовых делах для бойцов.