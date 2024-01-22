atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Кот живет в зоне СВО

Бойцы из Новосибирска спасли черного котенка Лютого в зоне СВО

22 января 2024, 01:24
Фото: Народный Фронт | Новосибирская область/ВК
Кот живет в зоне СВО
Во время своего пребывания в зоне СВО, бойцы из Новосибирска спасли маленького черного котенка по имени Лютый. Это произошло осенью прошлого года, и с тех пор Лютый стал настоящим охранником для своих новых друзей.

Каждый день Лютый становится на дежурство рядом со своим «человеком». Он не только красив, но и обладает способностью видеть в темноте, что делает его еще более ценным помощником.

Волонтеры из Новосибирского отделения ОНФ опубликовали свежее фото Лютого на своей странице в социальной сети.

Бойцы очень ценят своих котов в зоне СВО. Они не просто приносят радость и умиротворение, но также помогают бороться с мышами и крысами, и охранять запасы провианта. Волонтеры подчеркивают, что эти животные являются настоящими помощниками в бытовых делах для бойцов.

Бойца СВО с амнезией вернули домой новосибирские волонтеры
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава Баганского района НСО Александр Тарасов ушел в отставку из-за участия в СВОМобилизованный новосибирец с позывным «Крик» уничтожил взвод наемников в зоне СВО
#Новосибирск#Животные#Волонтеры#СВО#Эмилия Губарева#Кот#Бойцы
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Сегодня, 04:08
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
20 января, 08:28
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Сегодня, 01:17
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Сегодня, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Сегодня, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
Вчера, 11:19