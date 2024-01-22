«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии

Блогерша, видимо, решила сделать себе скандальную карьеру. Совсем недавно ее видео репостнул известный блогер Александр Зубарев: сибирячка перепутала имя поэта Александра Пушкина, назвав его Анатолием. Ироничные рассуждения она часто публикует на своих страницах, получая гневные комментарии и пиар. Узнали о Мальвине многие из шоу «Четыре свадьбы. Там она показала себя слишком правильной и капризной дамой.