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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:07

Девушка извинилась за свои слова

«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии

22 января 2024, 05:04
Фото: соцсети
Девушка извинилась за свои слова

Новосибирская блогерша предложила понизить пенсии

Девушка, самопровозгласившая себя «кандидатом» на пост мэра Новосибирска предложила сократить пенсии ради развития ночных клубов.

На замену уходящему с поста мэра Новосибирска Анатолию Локтю явилась самопровозглашенная «кандидат». Блогер по имени Мальвина решила в очередной раз «похайповать» и предложила урезать пенсии во благо ночных клубов. Ее скандальное видеообращение разлетелось по соцсетям.

«Пожилые люди получают всего 10 тысяч в месяц! Вместо этого деньги можно использовать на развлечения для молодежи, создавать крутые клубы. Давайте сократим пенсии в два раза. Я, будущий мэр Новосибирска, прошу урезать пенсии. В Москве пусть они остаются, там хоть можно походить в ЦУМ, а что им делать с пенсией в других городах?», — заявила девушка.
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Спустя пару часов, блогерша снова опубликовала видео, но уже с извинениями, причем не искренними, а с «издевкой». Она якобы была в отделе полиции.

«Я только что была в полиции. Прошу прощения за свои слова. Возможно, у меня проблемы с головой. Когда я пришла домой, спросила маму и оказалось, что я падала с горки», — сказала она.

Блогерша, видимо, решила сделать себе скандальную карьеру. Совсем недавно ее видео репостнул известный блогер Александр Зубарев: сибирячка перепутала имя поэта Александра Пушкина, назвав его Анатолием. Ироничные рассуждения она часто публикует на своих страницах, получая гневные комментарии и пиар. Узнали о Мальвине многие из шоу «Четыре свадьбы. Там она показала себя слишком правильной и капризной дамой.

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Новосибирцы также отреагировали на видео с предложением понизить пенсии. Они поняли, что это хайп, но все равно не смогли пройти мимо:

«у нее кисель в башне ей для начала надо на рынок сходить за мозгами»;

«Девочка хайпует! Зачем столько внимания?»;

«Когда человек говорит, пусть даже ради хайпа, такие вещи, её нужно изолировать от общества, лет так пяток. Такие, как она, без мозгов, легко ведомые и от них бывают большие проблемы»;

«Да она прикалывается просто, а вы ведетесь»;

«За такие слова нужно наказать и очень строго! Изъять имущество продать и сделать надбавку пенсионерам так как она оскорбила пенсионеров нашей страны которые горбатились и поднимали её для нас, но точно не для таких!»;

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«Сразу видно из золотой молодежи. Пусть сама попробует просуществовать на пенсию… А потом посмотрим как она заговорит»;

«очередной раз убеждаюсь в том что людям голова только чтоб овсянку в неё пихать. Девушка на видео „стебет“ это видно. А диванные критики уже приняли это в серьез. Это своего рода подкол нашего государства „типо каждый же может стать мером и делать что хочу“, а вы уже тут заныли»;

«Это дочка Кличко походу».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

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