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Свыше 200 юных сибирячек стали мамами в 2023 году

Две 16-летние школьницы из НСО стали мамами в 2023 году

22 января 2024, 13:00
Фото: pxhere. com
Свыше 200 юных сибирячек стали мамами в 2023 году

В 2023 году 225 несовершеннолетних жительниц НСО родили детей

В Новосибирской области в 2023 году 225 несовершеннолетних девочек стали матерями. Двум из них — 16 лет.

Как сообщает управление ЗАГС по региону, 213 сибирячек в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет родили первых детей, двенадцать — уже второго. При этом самым возрастным мамам уже пятьдесят лет.

23 молодых новосибирца в возрасте от 15 до 17 лет тоже впервые стали отцами. Одновременно с этим первые дети появились у тридцати мужчин старше 60 лет.

Напомним, что Минздрав Новосибирской области опроверг статистику по младенческой смертности.

Минздрав опроверг информацию о высокой смертности младенцев в Новосибирской области
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школьники#Статистика#Подростки#Рождаемость#Александр Ляхов
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