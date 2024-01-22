Две 16-летние школьницы из НСО стали мамами в 2023 году

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
Как сообщает управление ЗАГС по региону, 213 сибирячек в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет родили первых детей, двенадцать — уже второго. При этом самым возрастным мамам уже пятьдесят лет.
23 молодых новосибирца в возрасте от 15 до 17 лет тоже впервые стали отцами. Одновременно с этим первые дети появились у тридцати мужчин старше 60 лет.
Напомним, что Минздрав Новосибирской области опроверг статистику по младенческой смертности.