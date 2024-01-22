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Пожар произошел 18 января 2024 года

Глава МЧС назвал причину пожара в здании гимназии №10 в Новосибирске

22 января 2024, 03:43
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Пожар произошел 18 января 2024 года

Причиной возгорания в новосибирской гимназии стало нарушение правил безопасности

18 января в гимназии №10 на улице Революции в Новосибирске произошел пожар. В результате погиб человек.

Причиной возгорания в здании на улице Революции в Тихом центре Новосибирска стало нарушение правил безопасности при проведении электро- и газосварочных работ. Об этом в ходе оперативного совещания руководитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Огонь захватил 100 кв. метров. Эвакуировали 802 человека, включая 723 учащихся.

Проводится анализ действия при пожаре, результат будет доведен [до общественности] дополнительно, — сказал глава МЧС.

Возгорание в здании гимназии на улице Революции в Новосибирске произошло 18 января. Людей экстренно эвакуировали. Никто из учеников и преподавателей не пострадал, но в подвале обнаружили труп мужчины. В СК заявили, что он мог проводить сварочные работы. Погибшим оказался 65-летний Сергей Болоткин, сотрудник школы частного сыска и охраны «Абб-Профи». Сама школа охранников в тот день не работала.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Погибший#Охрана#Эвакуация#Гимназия#Алёна Рогонова
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