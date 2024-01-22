Глава МЧС назвал причину пожара в здании гимназии №10 в Новосибирске

Возгорание в здании гимназии на улице Революции в Новосибирске произошло 18 января. Людей экстренно эвакуировали. Никто из учеников и преподавателей не пострадал, но в подвале обнаружили труп мужчины. В СК заявили, что он мог проводить сварочные работы. Погибшим оказался 65-летний Сергей Болоткин, сотрудник школы частного сыска и охраны «Абб-Профи». Сама школа охранников в тот день не работала.