Малый и средний бизнес привлек 2,6 млрд на фондовом рынке при содействии МСП Банка

В спросе на облигации эмитентов малого и среднего бизнеса значительную долю составляют розничные инвесторы. Поддержка новых выпусков облигаций МСП со стороны дочернего банка корпорации даст рынку дополнительный приток так называемых «длинных» денег. Об этом рассказал директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. Он подчеркнул, что при этом спекулятивная составляющая на вторичных торгах уменьшится, а инвестиционное качество эмитентов повысится. Все это приведет к увеличению объемов привлекаемых средств и росту числа новых эмитентов МСП на Мосбирже, подытожил Дмитрий Таскин.