Малый и средний бизнес привлек 2,6 млрд на фондовом рынке при содействии МСП Банка

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как передает ria.ru со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, со стороны предпринимателей есть большой спрос на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций. Компания, выходя на фондовый рынок, получает возможность беззалогового кредитования, что дает возможность высвобождения активов из банковского залога. При этом влияние банков-кредиторов на бизнес снижается.
По словам руководителя корпорации, в 2023 году эмиссия облигаций малых и средних предприятий при поддержке МСП Банка встала в хорошем смысле на поток.
«Также в конце года мы реализовали первую в стране сделку по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Это новый инструмент господдержки, позволяющий снизить ставки фондирования для эмитентов, а также обеспечивающий расширение инвесторской базы», — прокомментировал Александр Исаевич.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк перечислил, какие преимущества дает компании выход на фондовый рынок. Это отсутствие дополнительных и отлагательных условий, а также сложного ковенантного пакета. Также при использовании данного механизма происходит формирование публичной истории предприятия и повышается узнаваемость бренда.
В спросе на облигации эмитентов малого и среднего бизнеса значительную долю составляют розничные инвесторы. Поддержка новых выпусков облигаций МСП со стороны дочернего банка корпорации даст рынку дополнительный приток так называемых «длинных» денег. Об этом рассказал директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. Он подчеркнул, что при этом спекулятивная составляющая на вторичных торгах уменьшится, а инвестиционное качество эмитентов повысится. Все это приведет к увеличению объемов привлекаемых средств и росту числа новых эмитентов МСП на Мосбирже, подытожил Дмитрий Таскин.
Привлечение финансирования на фондовом рынке становится для предприятий МСП более доступным благодаря поддержке институтов развития. С помощью якорных инвестиций от МСП Банка и поручительств от Корпорации МСП субъекты малого и среднего бизнеса могут выбирать периодичность купонных выплат и амортизацию облигационного займа, определяя таким образом оптимальный для себя режим обслуживания долга. Стоит отметить, при такой поддержке предприниматели могут привлекать финансирование на более длительный срок.
Первой сделкой, которая была проведена с привлечением поручительства Корпорации МСП, стало размещение облигаций Истринской сыроварни — предприятия по производству сыра и йогуртов. При поддержке МСП Банка разместила свои облигации компания «Технология» — один из самых крупных поставщиков гелия. Привлеченные средства предприятие планирует направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, которая позволит нарастить объем оборотного капитала. Помимо этого, дочерний банк корпорации выступил якорным инвестором и соорганизатором облигационного выпуска оператора телекоммуникационных услуг для бизнеса «Унител». Компания привлекла 150 миллиардов рублей финансирования, которое планирует направить на капитальные инвестиции. Это запуск новых клиентских сервисов, подключение новых клиентов в сегменте B2B и модернизация сети.
Напомним, МСП Банк оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализацию проекта координирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.