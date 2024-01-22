Минздрав опроверг информацию о высокой смертности младенцев в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Министерство здравоохранения НСО выпустило опровержение информации, что регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе по смертности детей до 1 года.
Сравнение абсолютных цифр при интерпретации статистических показателей в данном случае некорректно, — сказано в сообщении министерства.
В Минздраве пояснили, что при расчете показателя смертности младенцев необходимо учитывать такие показатели, как население региона и количество родов.
Справка
Показатель младенческой смертности рассчитывается на 1000 детей, родившихся живыми.
С учетом этих данных среди 10 регионов СФО Новосибирская область занимает 9-е место с показателем 4, уступая только Томской области (3,9).
Среднее значение в СФО за 11 месяцев 2023 года составило 4,5, по России — 4,1.