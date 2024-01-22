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Новосибирская область занимает девятое место в СФО по смертности детей до 1 года

Минздрав опроверг информацию о высокой смертности младенцев в Новосибирской области

22 января 2024, 10:31
Фото: Алена Карпунина / 1MI
Новосибирская область занимает девятое место в СФО по смертности детей до 1 года

Минздрав НСО опроверг информацию о высокой смертности младенцев

22 января ряд СМИ выпустил публикации о том, что Новосибирская область оказалась в лидерах по младенческой смертности среди регионов Сибири по итогам 11 месяцев 2023.

Министерство здравоохранения НСО выпустило опровержение информации, что регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе по смертности детей до 1 года.

Сравнение абсолютных цифр при интерпретации статистических показателей в данном случае некорректно, — сказано в сообщении министерства.

В Минздраве пояснили, что при расчете показателя смертности младенцев необходимо учитывать такие показатели, как население региона и количество родов.

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Справка

Показатель младенческой смертности рассчитывается на 1000 детей, родившихся живыми.

С учетом этих данных среди 10 регионов СФО Новосибирская область занимает 9-е место с показателем 4, уступая только Томской области (3,9).

Среднее значение в СФО за 11 месяцев 2023 года составило 4,5, по России — 4,1.

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#Общество#Новосибирская область#Здоровье#Минздрав#Статистика#Младенцы#Смертность#Алёна Рогонова
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