atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:17

Published Сегодня, 01:17

Modified Сегодня, 01:19

Updated Сегодня, 01:19

Певец родом из Новосибирска

Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске

22 января 2024, 01:17
Фото: соцсети Мити Фомина
Певец родом из Новосибирска
Митя Фомин выразил недовольство отвратительными условиями жизни своей мамы в Новосибирске.

В интервью на YouTube-канале FAMETIME TV артист поделился, что обстановка, в которой проживает его мама в столице Сибири, является ужасной. Однако несмотря на это, женщина отказывается переехать в Москву. Зачастую она приезжает к сыну только концерты.

Каждый раз, когда певец высказывает свои опасения по поводу условий жизни матери, она отвечает, что живет так, как ей нравится. Митя Фомин признается, что купил и отремонтировал новую квартиру для мамы, но она не проявила желания перебраться туда. Теперь артист сдаёт эту жилплощадь.

Фомин желает для своей 82-летней матери лучших условий, а также достойного медицинского сопровождения.

81-летняя мама певца из Новосибирска Мити Фомина раскрыла секрет долголетия
Узнать подробнее
Читайте также:
Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал Павлу Воле о том, как сделал тандырПевец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себяПевец из Новосибирска Митя Фомин стал ведущим тревел-шоуСтало известно, что артист из Новосибирска Митя Фомин готов отправиться в зону СВО
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Певец#Митя Фомин
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Сегодня, 04:08
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
20 января, 08:28
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Сегодня, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Сегодня, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
Вчера, 11:19