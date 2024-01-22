Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске

Каждый раз, когда певец высказывает свои опасения по поводу условий жизни матери, она отвечает, что живет так, как ей нравится. Митя Фомин признается, что купил и отремонтировал новую квартиру для мамы, но она не проявила желания перебраться туда. Теперь артист сдаёт эту жилплощадь.