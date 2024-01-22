Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
В интервью на YouTube-канале FAMETIME TV артист поделился, что обстановка, в которой проживает его мама в столице Сибири, является ужасной. Однако несмотря на это, женщина отказывается переехать в Москву. Зачастую она приезжает к сыну только концерты.
Каждый раз, когда певец высказывает свои опасения по поводу условий жизни матери, она отвечает, что живет так, как ей нравится. Митя Фомин признается, что купил и отремонтировал новую квартиру для мамы, но она не проявила желания перебраться туда. Теперь артист сдаёт эту жилплощадь.
Фомин желает для своей 82-летней матери лучших условий, а также достойного медицинского сопровождения.