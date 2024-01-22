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Музыкант едва не сгорел

Музыкант из Новосибирска Slava Marlow едва не сгорел в отеле

22 января 2024, 09:07
Фото: Телеграм-канал Славы Марлоу
Музыкант едва не сгорел
Новосибирский музыкант Слава Марлоу чудом выжил в пожаре: в его отеле вспыхнул обогреватель.

Как рассказал музыкант в своем ТГ-канале, он приехал на съемки клипа и остановился в отеле. Правда, город он не назвал. Slava Marlow решил отдохнуть и уснул.

В его номере внезапно загорелся включенный обогреватель. Музыкант проснулся среди дыма в горящей комнате. Произошло это 20 января.

«Просыпаться среди дыма и горящей комнаты — интересный опыт. 20е января. Со вторым днем рождения», — написал артист.

Сам Артем Готлиб (настоящее имя артиста), чудом выжил и не пострадал. Повреждения получили лишь его вещи — Julius и Steamdeck.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Эмилия Губарева#Музыкант
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