Музыкант из Новосибирска Slava Marlow едва не сгорел в отеле

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Как рассказал музыкант в своем ТГ-канале, он приехал на съемки клипа и остановился в отеле. Правда, город он не назвал. Slava Marlow решил отдохнуть и уснул.
В его номере внезапно загорелся включенный обогреватель. Музыкант проснулся среди дыма в горящей комнате. Произошло это 20 января.
«Просыпаться среди дыма и горящей комнаты — интересный опыт. 20е января. Со вторым днем рождения», — написал артист.
Сам Артем Готлиб (настоящее имя артиста), чудом выжил и не пострадал. Повреждения получили лишь его вещи — Julius и Steamdeck.