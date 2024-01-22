«На третий круг сливают воду»: в Новосибирске вновь отключают отопление

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Недавно подключенные к отоплению дома в районе улицы Котовского в Ленинском районе Новосибирска вновь лишились тепла в понедельник, 22 января.
«На третий круг сливают воду. Еще вчера дома подключались к системе теплоснабжения один за другим. Сегодня картина меняется кардинально. Люди просто в шоке», — сообщил редакции Atas.Info депутат горсовета Александр Бурмистров, на округе которого находятся эти здания.
По словам депутата, дома по 1 и 2 переулкам Пархоменко, ул. Пархоменко и ул. Котовского отключены на основании телефонограммы от Новосибирской теплосетевой компании. Проблемы, вероятно, связаны с неисправностью на трубопроводе в районе перекрестка улиц Дружбы и Котовского. Там сейчас работает спецтехника СГК.
Кроме того, жителям рассылают уведомления о якобы плановом отключении подачи тепла на двух ЦТП, на улицах Котовского и Забалуева. Указанные сроки отключения — 40 часов.
«Происходящее нужно просто пережить. Как это закончится, СГК должны понести ответственность. Так издеваться над городом нельзя», — резюмирует Бурмистров.