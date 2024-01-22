«На третий круг сливают воду»: в Новосибирске вновь отключают отопление

По словам депутата, дома по 1 и 2 переулкам Пархоменко, ул. Пархоменко и ул. Котовского отключены на основании телефонограммы от Новосибирской теплосетевой компании. Проблемы, вероятно, связаны с неисправностью на трубопроводе в районе перекрестка улиц Дружбы и Котовского. Там сейчас работает спецтехника СГК.