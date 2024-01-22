«На зависть Америке»: в Новосибирске кондуктор грела троллейбус газетой

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:40
Событие произошло утром. В транспортном средстве заело систему открывания дверей.
«Пытались реанимировать с помощью факела и танца с бубном», — гласит ироничный пост в Telegram-канале " АСТ-54 Black».
Инцидент по достоинству оценили новосибирцы. «Русских не победить. У них всегда найдутся свои ноу-хау», «На зависть Америке», — шутят подписчики.
Напомним, что в Новосибирск прибыла только часть троллейбусов из Белоруссии.