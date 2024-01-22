atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В салоне заклинило двери

«На зависть Америке»: в Новосибирске кондуктор грела троллейбус газетой

22 января 2024, 09:34
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В салоне заклинило двери

В Новосибирске кондуктор с пассажиром отогревали троллейбус горящей газетой

В троллейбусе #5 в Новосибирске произошел необычный инцидент. Кондуктор и пассажир пытались починить двери с помощью горящей газеты.

Событие произошло утром. В транспортном средстве заело систему открывания дверей.

«Пытались реанимировать с помощью факела и танца с бубном», — гласит ироничный пост в Telegram-канале " АСТ-54 Black».

Инцидент по достоинству оценили новосибирцы. «Русских не победить. У них всегда найдутся свои ноу-хау», «На зависть Америке», — шутят подписчики.

Напомним, что в Новосибирск прибыла только часть троллейбусов из Белоруссии.

В Новосибирск поставили только 93 белорусских троллейбуса из купленных 120
Узнать подробнее
Читайте также:
8 "умных" остановок появится в Новосибирске на деньги инвесторов - где их установят
#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Троллейбус#Соцсети#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Сегодня, 04:08
Музыкант из Новосибирска Slava Marlow едва не сгорел в отеле
Сегодня, 09:07
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Сегодня, 01:17
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Сегодня, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Сегодня, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
Вчера, 11:19