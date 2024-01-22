Названо число студентов в новосибирских вузах

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В вузах Новосибирска обучаются 105 тысяч студентов. Об этом 22 января на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования НСО Мария Жафярова.
Всего в Новосибирской области действуют 22 вуза и филиалов высших учебных заведений.
В январе-2024 стало известно, что НГТУ (НЭТИ) и Ташкентский университет информационных технологий подписали соглашение. В его рамках создадут совместный факультет для узбекских студентов.