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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В российских вузах стартовал второй семестр

Названо число студентов в новосибирских вузах

22 января 2024, 03:16
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В российских вузах стартовал второй семестр

В новосибирских вузах обучаются 105 тысяч студентов

В регионе действуют 22 вуза и филиалов высших учебных заведений. В них обучаются больше 100 тысяч человек.

В вузах Новосибирска обучаются 105 тысяч студентов. Об этом 22 января на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования НСО Мария Жафярова.

Всего в Новосибирской области действуют 22 вуза и филиалов высших учебных заведений.

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В январе-2024 стало известно, что НГТУ (НЭТИ) и Ташкентский университет информационных технологий подписали соглашение. В его рамках создадут совместный факультет для узбекских студентов.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Высшее образование#Вуз#Мария Жафярова#Алёна Рогонова
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