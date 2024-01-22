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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

Дети умирают

Новосибирская область оказалась в лидерах Сибири по младенческой смертности

22 января 2024, 06:12
Фото: 1MI
Дети умирают
Новосибирская область входит в тройку регионов Сибири с самой высокой младенческой смертностью, однако за последний год ситуация в этом плане улучшилась.

За 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области умерло 96 детей до года, сообщил Росстат. В прошлом году в течение того же периода скончались 133 новорожденных.

По итогам прошедшего года Новосибирская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе по количеству скончавшихся младенцев до года. Красноярский край занял первое место со 118 новорожденными, а Иркутская область — второе со 105 младенцами.

В целом по России за период с января по ноябрь 2023 года умерли 4 815 детей до года, в то время как за аналогичный период 2022 года число составило 5 421.

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