Новосибирская область стала шестой в стране по объемам производства воды в бутылках

В 2023 году в Новосибирской области выпустили больше 512 млн бутилированной воды (в 2022 году — 417 млн литров). Об этом 22 января сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Регион оказался на шестой строчке по этому показателю.