Новосибирская область стала шестой в стране по объемам производства воды в бутылках

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В 2023 году в Новосибирской области выпустили больше 512 млн бутилированной воды (в 2022 году — 417 млн литров). Об этом 22 января сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Регион оказался на шестой строчке по этому показателю.
Причем в 2023-м почти 40% пришлось на минеральную воду — это на 6% меньше, чем в 2022 году.
Производство пластиковых бутылок за год выросло на 28% (в 2023 году выпустили 2,3 млн бутылок).