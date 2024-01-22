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Новосибирская область вошла в топ-10 производителей бутилированной воды

Новосибирская область стала шестой в стране по объемам производства воды в бутылках

22 января 2024, 02:35
Фото: unsplash.com
Новосибирская область вошла в топ-10 производителей бутилированной воды
В 2023 году в Новосибирской области выпустили больше 512 млн бутилированной воды (в 2022 году — 417 млн литров). Производство пластиковых бутылок также выросло — почти на треть.

В 2023 году в Новосибирской области выпустили больше 512 млн бутилированной воды (в 2022 году — 417 млн литров). Об этом 22 января сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Регион оказался на шестой строчке по этому показателю.

Причем в 2023-м почти 40% пришлось на минеральную воду — это на 6% меньше, чем в 2022 году.

Производство пластиковых бутылок за год выросло на 28% (в 2023 году выпустили 2,3 млн бутылок).

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Производство#Пластик#Росстат#Алёна Рогонова
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