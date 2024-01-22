«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий

По его словам, к теплу не подключены до сих пор еще два дома. Один из них признан аварийным — из 16 квартир там проживает только три. Сейчас отопление пытаются восстановить, а семьи хотят расселить в маневренный фонд, или же сразу по программе переселения из ветхого жилья. Второй неподключенный к теплоснабжению дом не аварийный, и там проживает 16 семей. Поставлена задача закончить все работы сегодня, 22 января.