«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с рядом коммунальных аварий в Ленинском районе, когда без тепла остались сотни квартир. Оперштаб возглавил зам губернатора Сергей Семка.
По его словам, к теплу не подключены до сих пор еще два дома. Один из них признан аварийным — из 16 квартир там проживает только три. Сейчас отопление пытаются восстановить, а семьи хотят расселить в маневренный фонд, или же сразу по программе переселения из ветхого жилья. Второй неподключенный к теплоснабжению дом не аварийный, и там проживает 16 семей. Поставлена задача закончить все работы сегодня, 22 января.
Губернатор Андрей Травников попросил обратить внимание на необходимость расследования действий управляющих компаний и городских администраций.
«Почему некоторые УК откровенно врали, заявляя, что все у них хорошо и за ночь они все дома запустят. И сил у них достаточно и дополнительных бригад им не надо… По факту, мы понимали, что это не так. Почему городские администрации не могли сами разобраться в этом вранье и принять соответствующее управляющее решение. Глава района должен быть на территории хозяином. И всякие управляющие компании ему должны подчиняться, особенно в кризисной ситуации, когда введен режим повышенной готовности», — сказал глава региона.