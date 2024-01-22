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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В 2023 году на целевое обучение в вузы НСО поступили 850 человек

Порядок поступления на целевое обучение изменится в вузах Новосибирска с 2024 года

22 января 2024, 05:46
Фото: Ura Media
В 2023 году на целевое обучение в вузы НСО поступили 850 человек

В Новосибирске 850 студентов обучаются в вузах по целевому набору: это изменится

В 2023 году на целевое обучение в новосибирские вузы поступили 850 человек, уровень трудоустройства по специальности составил 86%.

С 1 мая 2024 года в России изменится порядок заключения договоров о целевом обучении. Коснется это и абитуриентов новосибирских вузов. Об этом 22 января на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Организации-заказчики кадров должны будут размещать вакансии о готовности принять целевика и указать требования к нему на сайте «Работа в России», — сказала министр образования.

Целевой договор теперь будет заключаться после поступления в вуз, а не до него.

В 2023 году на целевое обучение поступили 850 человек, уровень трудоустройства по специальности составил 86%, уточнила Жафярова.

Названо число студентов в новосибирских вузах
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Всего в 2023 году в новосибирские вузы из других регионов зачислили 8416 человек. Из иностранных студентов это граждане Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и Ирана.

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#Образование#Новосибирская область#Поступление#Бюджетники#Вуз#Мария Жафярова#Алёна Рогонова
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