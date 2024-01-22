Порядок поступления на целевое обучение изменится в вузах Новосибирска с 2024 года

С 1 мая 2024 года в России изменится порядок заключения договоров о целевом обучении. Коснется это и абитуриентов новосибирских вузов. Об этом 22 января на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.