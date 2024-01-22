Порядок поступления на целевое обучение изменится в вузах Новосибирска с 2024 года

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 06:10
С 1 мая 2024 года в России изменится порядок заключения договоров о целевом обучении. Коснется это и абитуриентов новосибирских вузов. Об этом 22 января на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
Организации-заказчики кадров должны будут размещать вакансии о готовности принять целевика и указать требования к нему на сайте «Работа в России», — сказала министр образования.
Целевой договор теперь будет заключаться после поступления в вуз, а не до него.
В 2023 году на целевое обучение поступили 850 человек, уровень трудоустройства по специальности составил 86%, уточнила Жафярова.
Всего в 2023 году в новосибирские вузы из других регионов зачислили 8416 человек. Из иностранных студентов это граждане Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и Ирана.