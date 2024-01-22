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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Новосибирский повар пришел на шоу

Повар из Новосибирска принес на «Битву шефов» копченый лосось

22 января 2024, 04:09
Фото: Телеканал «Пятница!»
Новосибирский повар пришел на шоу
На кастинг шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» пришел новосибирский шеф-повар Иван Далевич.

На кулинарном соревновании «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» появился повар из Новосибирска. Это был Иван Далевич, 28-летний шеф-повар. Он приготовил копченый лосось в геле из красной капусты с пармезановым муссом и представил его судьям Константину Ивлеву и Ренату Агзамову.

В рамках этого проекта в каждом раунде Ивлев и Агзамов будут удалять самых слабых поваров из своих команд. Победителем станет тот шеф, чей ученик пройдет до финала и победит в поединке.

Выпуск с новосибирцев выйдет 22 января в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Повар из Новосибирска дошла до финала в шоу «Битва шефов»
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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Повар
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