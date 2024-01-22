Повар из Новосибирска принес на «Битву шефов» копченый лосось

На кулинарном соревновании «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» появился повар из Новосибирска. Это был Иван Далевич, 28-летний шеф-повар. Он приготовил копченый лосось в геле из красной капусты с пармезановым муссом и представил его судьям Константину Ивлеву и Ренату Агзамову.