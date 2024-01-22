Режиму ЧС в Новосибирске придали региональный статус

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Согласно постановлению, режиму придается региональный статус. Особое положение действует в Ленинском и Кировском районах. На время действия режима работает оперативный штаб.
Режим чрезвычайной ситуации был фактически введен Андреем Травниковым 19 января. Причиной стали сразу три коммунальные аварии в городе. Дата окончания действия чрезвычайного положения пока не обозначена.
Напомним, что на заседании оперативного штаба назвали возможную дату подачи тепла.