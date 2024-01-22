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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Новосибирске произошли три коммунальные аварии

Режиму ЧС в Новосибирске придали региональный статус

22 января 2024, 11:16
Фото: Артем Васильев / atas.info
В Новосибирске произошли три коммунальные аварии

Власти Новосибирской области опубликовали постановление о режиме ЧС из-за аварии

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление о введении режим чрезвычайной ситуации. Документ подписан губернатором Андреем Травниковым.

Согласно постановлению, режиму придается региональный статус. Особое положение действует в Ленинском и Кировском районах. На время действия режима работает оперативный штаб.

Режим чрезвычайной ситуации был фактически введен Андреем Травниковым 19 января. Причиной стали сразу три коммунальные аварии в городе. Дата окончания действия чрезвычайного положения пока не обозначена.

Напомним, что на заседании оперативного штаба назвали возможную дату подачи тепла.

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