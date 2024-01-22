Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:22
В среду, 24 января, гимназия №10 в Новосибирске возобновит свою работу в прежнем режиме. Об этом 22 января на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил врио мэра города Олег Клемешов.
Два дня гимназия находилась на дистанте (18 и 19 января. — Прим. ред.), за выходные дни заказали клининг и провели уборку. За два — понедельник и вторник — Роспотребнадзор сделает замеры воздуха в помещениях, и после этого гимназия полноценно приступит к занятиям, — сказал врио мэра Новосибирска.
Также глава регионального МЧС сообщил, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении электро- и газосварочных работ сотрудником охранной организации «Абб-Профи». Он погиб.
Учеников гимназии перевели на дистанционное обучение с 19 января.