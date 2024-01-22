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Бюджетных мест стало больше

Стало известно, сколько бюджетных мест будет в новосибирских вузах в 2024 году

22 января 2024, 05:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Бюджетных мест стало больше
Названо число бюджетных мест в вузах Новосибирска в 2024 году: из них большая часть связана с инженерным профилем и сферой технологий.

В вузах Новосибирска учатся 105 тысяч студентов. Всего высших учебных заведений в регионе — 22, о чем на оперативном совещании в правительстве сообщила министр образования НСО Мария Жафярова.

«В рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета обучается 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Наиболее активно инструмент целевого обучения используют Новосибирск, Искитим, Новосибирский, Тогучинский и Карасукский районы», — уточнили в правительстве.

С 2019 года количество доступных мест на государственное финансирование в университетах увеличилось на 2625 (с 9861 мест в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). К 2024 году в университетах региона планируется предоставить 15004 мест, включая более 10 тысяч мест, связанных с инженерными профилями и информационными технологиями.

Названо число студентов в новосибирских вузах
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