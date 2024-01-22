Стало известно, сколько бюджетных мест будет в новосибирских вузах в 2024 году

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В вузах Новосибирска учатся 105 тысяч студентов. Всего высших учебных заведений в регионе — 22, о чем на оперативном совещании в правительстве сообщила министр образования НСО Мария Жафярова.
«В рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета обучается 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. Наиболее активно инструмент целевого обучения используют Новосибирск, Искитим, Новосибирский, Тогучинский и Карасукский районы», — уточнили в правительстве.
С 2019 года количество доступных мест на государственное финансирование в университетах увеличилось на 2625 (с 9861 мест в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). К 2024 году в университетах региона планируется предоставить 15004 мест, включая более 10 тысяч мест, связанных с инженерными профилями и информационными технологиями.