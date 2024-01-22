Стало известно, сколько бюджетных мест будет в новосибирских вузах в 2024 году

С 2019 года количество доступных мест на государственное финансирование в университетах увеличилось на 2625 (с 9861 мест в 2019 году до 12486 мест в 2023 году). К 2024 году в университетах региона планируется предоставить 15004 мест, включая более 10 тысяч мест, связанных с инженерными профилями и информационными технологиями.