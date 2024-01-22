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Пожар вспыхнул в подвальном помещении, где находилась охранная организация

Травников поручил разобраться, почему гимназия №10 сдавала помещение в аренду

22 января 2024, 05:00
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Пожар вспыхнул в подвальном помещении, где находилась охранная организация

Травников возмутился, что новосибирская гимназия сдавала помещение в аренду

В Новосибирске наблюдается дефицит площадей для образования, отметил губернатор региона. При этом руководство гимназии №10 сдавало часть помещения охранной организации «Абб-Профи».

22 января в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников поручил разобраться, почему новосибирская гимназия №10 сдавала помещение в аренду частной компании. Глава региона возмутился, что в условиях «жесточайшего дефицита» площадей для образования руководство учебного заведения часть помещений отдает «частникам».

В Новосибирске, практически во всех школах жесточайший дефицит площадей и для основного обучения, и для дополнительных занятий. Почему на этом фоне в гимназии №10 вдруг нашли возможность сдать помещение каким-то частникам? — сказал Травников и дал поручение мэрии разобраться в этом вопросе.
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Сейчас обучение в гимназии проводят в дистанционном формате. Планируют, что ученики вернутся в классы 24 января. На выходных в здании сделали уборку, разрешение на возобновление обучения выдадут после получения замеров воздуха.

Пожар в здании гимназии №10 на улице Революции в Новосибирске произошел 18 января. Эвакуировали 802 человека, включая 723 детей. Погиб сотрудник «Абб-Профи» — охранного предприятия, на территории которого произошел пожар.

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