Травников поручил разобраться, почему гимназия №10 сдавала помещение в аренду

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22 января в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников поручил разобраться, почему новосибирская гимназия №10 сдавала помещение в аренду частной компании. Глава региона возмутился, что в условиях «жесточайшего дефицита» площадей для образования руководство учебного заведения часть помещений отдает «частникам».
В Новосибирске, практически во всех школах жесточайший дефицит площадей и для основного обучения, и для дополнительных занятий. Почему на этом фоне в гимназии №10 вдруг нашли возможность сдать помещение каким-то частникам? — сказал Травников и дал поручение мэрии разобраться в этом вопросе.