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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:40

До конца 2023 года в Новосибирск должны были поставить 120 троллейбусов из Белоруссии

В Новосибирск поставили только 93 белорусских троллейбуса из купленных 120

22 января 2024, 07:21
Фото: 1MI
До конца 2023 года в Новосибирск должны были поставить 120 троллейбусов из Белоруссии

В Новосибирск прибыли только 93 белорусских троллейбуса из купленных 120

120 троллейбусов должны были доставить по контракту в Новосибирск из Белоруссии еще до конца 2023 года. Однако на 24 января 2024 года город получил лишь 93.

До конца 2023 года в Новосибирск из Белоруссии должны были поставить 120 троллейбусов. Об этом летом прошлого года заявил губернатор региона Андрей Травников. Но программа обновления городского троллейбусного парка до сих пор не выполнена. Об этом 22 января на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. В город доставили 93 из 120 обещанных троллейбусов, 27 еще ожидают.

По троллейбусам: на сегодняшний день 93 из 120 поступили. Это 13 с начала года и один находится в пути. По трамваям: пять, один также находится в пути, — пояснил Клемешов.

По словам врио мэра Новосибирска, поставщики обещают поставить недостающие троллейбусы до марта 2024 года, трамваи — в январе.

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