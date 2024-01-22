В Новосибирск поставили только 93 белорусских троллейбуса из купленных 120

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:40
До конца 2023 года в Новосибирск из Белоруссии должны были поставить 120 троллейбусов. Об этом летом прошлого года заявил губернатор региона Андрей Травников. Но программа обновления городского троллейбусного парка до сих пор не выполнена. Об этом 22 января на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. В город доставили 93 из 120 обещанных троллейбусов, 27 еще ожидают.
По троллейбусам: на сегодняшний день 93 из 120 поступили. Это 13 с начала года и один находится в пути. По трамваям: пять, один также находится в пути, — пояснил Клемешов.
По словам врио мэра Новосибирска, поставщики обещают поставить недостающие троллейбусы до марта 2024 года, трамваи — в январе.