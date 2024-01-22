В Новосибирск поставили только 93 белорусских троллейбуса из купленных 120

До конца 2023 года в Новосибирск из Белоруссии должны были поставить 120 троллейбусов. Об этом летом прошлого года заявил губернатор региона Андрей Травников. Но программа обновления городского троллейбусного парка до сих пор не выполнена. Об этом 22 января на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. В город доставили 93 из 120 обещанных троллейбусов, 27 еще ожидают.