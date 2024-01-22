atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Сбытчиков осудили

Продавали через Интернет: в Новосибирске осудили сбытчиков наркотиков из Украины

22 января 2024, 06:31
Фото: 1MI
Сбытчиков осудили

В Новосибирске сбытчиков мефедрона из Украины отправят в колонию

Мужчина и женщина ввезли 19 кг наркотиков в Новосибирск из Украины: им вынесли приговор за покушение на нелегальный сбыт наркотиков, о чем сообщили в УФСБ региона.

В декабре 2022 года представители Управления ФСБ России по Новосибирской области задержали машину на въезде в Новосибирск и обнаружили там около 19 кг мефедрона.

Этот наркотик был доставлен из Украины в Россию. На нелегальном рынке его стоимость составила бы 47 млн рублей. Наркодилеры сбывали запрещенные вещества через Интернет.

Суд Новосибирска признал гражданских мужа и жену виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере. Они будут отбывать наказание в разных колониях: строго и общего режима. Им назначено 8 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Семья из Новосибирска ищет наркотики с грудным ребенком на руках: реакция СКР
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске 3 тысячи студентов могут «подсесть» на наркотикиГлава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики22-летний полицейский задержан в Новосибирске с наркотиками в карманеВ Новосибирске поймали закладчика возле ЛДС со 110 свертками наркотиков
#Новосибирск#Украина#Суд#Преступление#Наркотики#Эмилия Губарева#Мефедрон
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Сегодня, 04:08
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
20 января, 08:28
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Сегодня, 01:17
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Сегодня, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Сегодня, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
Вчера, 11:19