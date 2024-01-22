Продавали через Интернет: в Новосибирске осудили сбытчиков наркотиков из Украины

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В декабре 2022 года представители Управления ФСБ России по Новосибирской области задержали машину на въезде в Новосибирск и обнаружили там около 19 кг мефедрона.
Этот наркотик был доставлен из Украины в Россию. На нелегальном рынке его стоимость составила бы 47 млн рублей. Наркодилеры сбывали запрещенные вещества через Интернет.
Суд Новосибирска признал гражданских мужа и жену виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере. Они будут отбывать наказание в разных колониях: строго и общего режима. Им назначено 8 лет и 10 месяцев лишения свободы.