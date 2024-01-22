Продавали через Интернет: в Новосибирске осудили сбытчиков наркотиков из Украины

Суд Новосибирска признал гражданских мужа и жену виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере. Они будут отбывать наказание в разных колониях: строго и общего режима. Им назначено 8 лет и 10 месяцев лишения свободы.