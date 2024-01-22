Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Приска Цайзель исполнила роль Авроры в балете «Спящая красавица» в НОВАТе. Прежде она уже выступала в Крыму, хотя это вызвало проблемы на Западе. После этого Цайзель решила переехать в Россию и продолжать свою карьеру здесь.
В Новосибирске это было её первое выступление, но она уже знакома с НОВАТом, так как раньше танцевала в их спектакле «Спартак» в Крыму. Сейчас она работает в Михайловском театре.
на Западе у неё возникли проблемы после вопроса, который она задала Владимиру Путину о закрытии окна в Европу, которое прорубил Пётр I. Президент пошутил в ответ: «Если дует, то можно и прикрыть». Цайзель сказала, что не жалеет о своём решении работать в России, пишет VN.ru.