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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:40

Балерина выступила в Новосибирске

Запрещенная на Западе Приска Цайзель станцевала в новосибирском НОВАТе

22 января 2024, 09:38
Фото: Михайловский театр/ВКонтакте
Балерина выступила в Новосибирске
Австрийская балерина Приска Цайзель впервые выступила в Новосибирске, переехав в Россию после проблем на Западе.

Приска Цайзель исполнила роль Авроры в балете «Спящая красавица» в НОВАТе. Прежде она уже выступала в Крыму, хотя это вызвало проблемы на Западе. После этого Цайзель решила переехать в Россию и продолжать свою карьеру здесь.

В Новосибирске это было её первое выступление, но она уже знакома с НОВАТом, так как раньше танцевала в их спектакле «Спартак» в Крыму. Сейчас она работает в Михайловском театре.

на Западе у неё возникли проблемы после вопроса, который она задала Владимиру Путину о закрытии окна в Европу, которое прорубил Пётр I. Президент пошутил в ответ: «Если дует, то можно и прикрыть». Цайзель сказала, что не жалеет о своём решении работать в России, пишет VN.ru.

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#Культура#Новосибирск#Театр#Новат#Эмилия Губарева#Балет
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