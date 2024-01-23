10 дронов для мониторинга лесов закупит Новосибирская область

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Министерство природы Новосибирской области закупают 10 беспилотных аппаратов. Они будут использоваться для быстрого обнаружения лесных пожаров.
Общая сумма, выделенная на закупку лесопожарной техники и оборудования в 2024 году, составит 56 млн рублей. Авиаотделение, оснащенное необходимым оборудованием, будет размещено в Кыштовке. Десантно-пожарная служба будет базироваться в Чулыме.
В настоящее время в пяти районах региона действуют камеры видеонаблюдения, которые также помогают в мониторинге лесных территорий, о чем сообщили в правительстве.