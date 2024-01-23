atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

10 дронов для мониторинга лесов закупит Новосибирская область

10 дронов для мониторинга лесов закупит Новосибирская область

23 января 2024, 07:00
Фото: Midjourney
Минприроды Новосибирской области выделит 56 миллионов рублей на закупку 10 дронов для оперативного обнаружения лесных пожаров.

Министерство природы Новосибирской области закупают 10 беспилотных аппаратов. Они будут использоваться для быстрого обнаружения лесных пожаров.

Общая сумма, выделенная на закупку лесопожарной техники и оборудования в 2024 году, составит 56 млн рублей. Авиаотделение, оснащенное необходимым оборудованием, будет размещено в Кыштовке. Десантно-пожарная служба будет базироваться в Чулыме.

В настоящее время в пяти районах региона действуют камеры видеонаблюдения, которые также помогают в мониторинге лесных территорий, о чем сообщили в правительстве.

Дроны для работы в арктических условиях разработали в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе «Пиранья» на УкраинеВ новосибирских лесничествах ели охраняют дронамиК чему-то готовимся? Новосибирцы разработали сигнализацию от дронов
#Новосибирск#Новосибирская область#Минприроды#Дроны#Эмилия Губарева#Закупка
Подпишитесь
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
Сегодня, 05:42
Назван ТОП-5 худших продуктовых магазинов в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:19
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Вчера, 01:17
Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области
Сегодня, 01:38
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Вчера, 05:04
Причины перебоев в работе маршруток до новосибирского Академгородка объяснила мэрия
Сегодня, 03:29