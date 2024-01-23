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Житель Республики Таджикистан признан виновным в покушении на убийство дочери

Гражданин Таджикистана в Новосибирске выбросил дочь с балкона — суд вынес приговор

23 января 2024, 02:34
Фото: Ura Media / 1MI
Житель Республики Таджикистан признан виновным в покушении на убийство дочери

В Новосибирске суд вынес приговор отцу, который избил и выбросил дочь с балкона

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 45-летнему гражданину Таджикистана, который избил, душил и выбросил свою дочь с балкона пятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошел в ночь на 8 мая 2023 года. Мужчина запер дочь в квартире и избивал. 21-летняя девушка попыталась скрыться от преследователя, для чего перелезла через парапет балкона, но мужчина схватил ее руки, а затем отпустил.

Девушка упала с высоты пятого этажа на землю, она получила тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции помешали преступнику довести свой умысел до конца.

В суде подсудимый свою вину не признал. Ему дали 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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