Гражданин Таджикистана в Новосибирске выбросил дочь с балкона — суд вынес приговор

Инцидент произошел в ночь на 8 мая 2023 года. Мужчина запер дочь в квартире и избивал. 21-летняя девушка попыталась скрыться от преследователя, для чего перелезла через парапет балкона, но мужчина схватил ее руки, а затем отпустил.