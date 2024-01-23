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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Ветхое здание залило кипятком

«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо

23 января 2024, 12:32
Фото: precedent.tv
Ветхое здание залило кипятком

В Новосибирске ветхое общежитие 1940 года постройки залило горячей водой

Последствия коммунальных аварий в Новосибирске по-прежнему сказываются на повседневной жизни людей. Жители двухэтажного деревянного общежития по Серафимовича, 5 стали свидетелями прорыва системы теплоснабжения в ночь на 22 января.

Как сообщает precedent.tv, тепло из ветхого здания пропало еще 11 января. С тех пор отопление появлялось в комнатах ненадолго. Очередная попытка прогреть помещения спровоцировала аварию местного масштаба.

Житель общежития Петр до сих пор не может забыть случившееся. Мужчине пришлось в буквальном смысле вычерпывать ведрами воду, лившуюся с потолка.

«С потолка лился кипяток. Сначала почувствовал шелест капель, потом раздался грохот. Куда деваться, выносили ведрами», — рассказал Петр про страшный инцидент.

Без многочисленных жертв обошлось по счастливой случайности. В одной из комнат на кровать рухнули куски штукатурки. Но проживавшая в ней женщина умерла за сорок дней до случившегося.

«Моя тетя была уже полностью лежачей. Если бы находилась в комнате, то ее бы убило. У нас с сыном комната рядом, но сейчас мы там не живем», — сообщила племянница покойной Александра.

Общежитие было построено в 1940 году, износ здания составляет более 70%. Сейчас жильцы ждут не только компенсаций за испорченное имущество, но и так и не поданное отопление.

Напомним, что в Новосибирске создадут комиссию по расследованию коммунальных аварий.

Правительство создает комиссию по расследованию коммунальных аварий в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Отопление#Потоп#Ветхое жилье#Аварийный дом#Общежитие#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Александр Ляхов#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
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