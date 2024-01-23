«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Как сообщает precedent.tv, тепло из ветхого здания пропало еще 11 января. С тех пор отопление появлялось в комнатах ненадолго. Очередная попытка прогреть помещения спровоцировала аварию местного масштаба.
Житель общежития Петр до сих пор не может забыть случившееся. Мужчине пришлось в буквальном смысле вычерпывать ведрами воду, лившуюся с потолка.
«С потолка лился кипяток. Сначала почувствовал шелест капель, потом раздался грохот. Куда деваться, выносили ведрами», — рассказал Петр про страшный инцидент.
Без многочисленных жертв обошлось по счастливой случайности. В одной из комнат на кровать рухнули куски штукатурки. Но проживавшая в ней женщина умерла за сорок дней до случившегося.
«Моя тетя была уже полностью лежачей. Если бы находилась в комнате, то ее бы убило. У нас с сыном комната рядом, но сейчас мы там не живем», — сообщила племянница покойной Александра.
Общежитие было построено в 1940 году, износ здания составляет более 70%. Сейчас жильцы ждут не только компенсаций за испорченное имущество, но и так и не поданное отопление.
Напомним, что в Новосибирске создадут комиссию по расследованию коммунальных аварий.