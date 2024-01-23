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Published Сегодня, 04:45

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Медики советуют не переутомляться, соблюдать режим сна и бодрствования и следить за своим самочувствием

Сбои в работе навигаторов. Магнитная буря накрыла Новосибирск — ее пик еще впереди

23 января 2024, 04:45
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Медики советуют не переутомляться, соблюдать режим сна и бодрствования и следить за своим самочувствием

23 января Новосибирск накрыла магнитная буря — ее пик еще впереди

23 января на Землю обрушилась магнитная буря. Это следует из данных лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Колебания соответствуют уровню G1 (слабая магнитная буря). Ее пик придется на 13:00 по местному времени, затем последует небольшой спад, который сменится новым всплеском активности в районе 22:00 23 января. Последующие дни магнитосфера успокоится, колебаний не обещают.

23 января 2024 года на Землю обрушилась магнитная буря23 января 2024 года на Землю обрушилась магнитная буря
23 января 2024 года на Землю обрушилась магнитная буря
Фото: xras.ru

Как сообщают «Новые известия», вспышка сопровождается выплеском рентгеновских лучей.

Буря будет настолько сильной, что при хорошей погоде можно будет наблюдать полярное сияние — свечение в атмосфере заряженных частиц, — заявил изданию заместитель директора Института прикладной геофизики им. Федорова Вадим Коломин.

По прогнозам ученого, вспышка будет настолько сильной, что могут наблюдаться сбои в работе навигаторов, спутников и беспилотников.

Фото: gismeteo.ru

Магнитные бури опасны для людей, не отличающихся крепким здоровьем. В число метеозависимых входят люди, имеющие хронические заболевания. Организм метеозависимого человека реагирует на колебания магнитосферы повышением или повышением артериального давления, головными болями, слабостью.

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#Общество#Новосибирская область#Здоровье#Магнитные бури#Давление#Алёна Рогонова
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