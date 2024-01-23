Сбои в работе навигаторов. Магнитная буря накрыла Новосибирск — ее пик еще впереди

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Колебания соответствуют уровню G1 (слабая магнитная буря). Ее пик придется на 13:00 по местному времени, затем последует небольшой спад, который сменится новым всплеском активности в районе 22:00 23 января. Последующие дни магнитосфера успокоится, колебаний не обещают.
Как сообщают «Новые известия», вспышка сопровождается выплеском рентгеновских лучей.
Буря будет настолько сильной, что при хорошей погоде можно будет наблюдать полярное сияние — свечение в атмосфере заряженных частиц, — заявил изданию заместитель директора Института прикладной геофизики им. Федорова Вадим Коломин.
По прогнозам ученого, вспышка будет настолько сильной, что могут наблюдаться сбои в работе навигаторов, спутников и беспилотников.
Магнитные бури опасны для людей, не отличающихся крепким здоровьем. В число метеозависимых входят люди, имеющие хронические заболевания. Организм метеозависимого человека реагирует на колебания магнитосферы повышением или повышением артериального давления, головными болями, слабостью.