Сбои в работе навигаторов. Магнитная буря накрыла Новосибирск — ее пик еще впереди

Колебания соответствуют уровню G1 (слабая магнитная буря). Ее пик придется на 13:00 по местному времени, затем последует небольшой спад, который сменится новым всплеском активности в районе 22:00 23 января. Последующие дни магнитосфера успокоится, колебаний не обещают.