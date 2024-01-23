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Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 23 января 2024 года

Мама 10 детей из Новосибирска оценила новый закон Путина о мерах поддержки

23 января 2024, 08:12
Фото: 1MI
Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 23 января 2024 года

Путин подписал закон о мерах поддержки многодетных семей

23 января 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ уже вступил в силу. Корреспонденты Atas.info изучили документ и выяснили, какие льготы положены членам семей с тремя и более детьми.

Помимо пособий и выплат, закон предусматривает досрочный выход на пенсию и профессиональное образование для родителей с тремя и более детьми, бесплатное посещение учреждений культуры (музеев, выставок).

Также закон рекомендует субъектам РФ содействовать в улучшении жилищных условий, предоставлять многодетным семьям скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг (не менее 30%), бесплатные лекарства по рецептам детям до 6 лет, бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси) и питание в образовательных учреждениях.

Полный список мер поддержки можно посмотреть в тексте документа, опубликованном на официальном правовом портале.

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Известная многодетная мама из Новосибирска Оксана Усова в разговоре с корреспондентом отметила, что большинство мер действовали и до подписания этого закона. Среди них — досрочный выход на пенсию.

Назначение пенсии по старости для многодетных матерей действует с 50 лет, но есть нюансы. У женщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа и минимум 30 накопленных баллов, — говорит Оксана.

Также по словам многодетной матери, бесплатное посещение парков и выставок действовало и ранее:

В новосибирские парки и так вход бесплатный, льготы при посещении выставок касаются только бюджетных организаций. Есть другой момент. Чтобы попасть в снежный городок на Михайловской набережной, моей семье нужно отдать за вход больше 4 тысяч рублей. Набережные — это не парк отдыха, это полукоммерческое мероприятие.

Для себя Оксана в новом законе выделила пункт о получении профессионального образования родителями:

Я бесплатно получила образование фитнес-тренера в Томском госуниверситете, но как мама ребенка младше 3 лет. В законе же указано, что теперь это право всех многодетных родителей. Этот пункт может быть очень полезным.
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#Общество#Новосибирск#Дети#Власть#Закон#Владимир Путин#Многодетные семьи#Алёна Рогонова
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