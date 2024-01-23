Мама 10 детей из Новосибирска оценила новый закон Путина о мерах поддержки

Также закон рекомендует субъектам РФ содействовать в улучшении жилищных условий, предоставлять многодетным семьям скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг (не менее 30%), бесплатные лекарства по рецептам детям до 6 лет, бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси) и питание в образовательных учреждениях.