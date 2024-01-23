Медведицу Шайну из Новосибирского зоопарка поселили в Удмуртии

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на директора зоопарка Светлану Малышеву, животное прибыло на место 20 января. Сейчас Шайна постепенно привыкает к новым условиям.
«Шайна чувствует себя отлично, хорошо кушает. Привыкает к сотрудникам и вольеру. Месяц мы ее подержим на карантине», — рассказала Светлана Малышева.
Стоит отметить, что сейчас в Новосибирском зоопарке остался только младший брат Шайны по кличке Норди из раннего приплода Кая и Герды. Другой старший брат Ростик переехал в китайский город Циндао, а старшая сестра Шилка живет в Японии. Самые младшие сестры Шайны — Белка и Стрелка — пока живут с родителями.
Напомним, что садиста из Новосибирска накажут за расправу над вислоухим котом.