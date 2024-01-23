Медведицу Шайну из Новосибирского зоопарка поселили в Удмуртии

Стоит отметить, что сейчас в Новосибирском зоопарке остался только младший брат Шайны по кличке Норди из раннего приплода Кая и Герды. Другой старший брат Ростик переехал в китайский город Циндао, а старшая сестра Шилка живет в Японии. Самые младшие сестры Шайны — Белка и Стрелка — пока живут с родителями.