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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Медведица Шайна родилась в 2018 году

Медведицу Шайну из Новосибирского зоопарка поселили в Удмуртии

23 января 2024, 13:45
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Медведица Шайна родилась в 2018 году

Белая медведица Шайна из Новосибирского зоопарка переехала в Удмуртию

Белая медведица Шайна из Новосибирска переехала в зоологический парк Удмуртской республики. Она была одним из детенышей Кая и Герды.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на директора зоопарка Светлану Малышеву, животное прибыло на место 20 января. Сейчас Шайна постепенно привыкает к новым условиям.

«Шайна чувствует себя отлично, хорошо кушает. Привыкает к сотрудникам и вольеру. Месяц мы ее подержим на карантине», — рассказала Светлана Малышева.
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Стоит отметить, что сейчас в Новосибирском зоопарке остался только младший брат Шайны по кличке Норди из раннего приплода Кая и Герды. Другой старший брат Ростик переехал в китайский город Циндао, а старшая сестра Шилка живет в Японии. Самые младшие сестры Шайны — Белка и Стрелка — пока живут с родителями.

Напомним, что садиста из Новосибирска накажут за расправу над вислоухим котом.


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#Общество#Экология#Новосибирск#Животные#Природа#Новосибирский зоопарк#Медвежата#Александр Ляхов#Белые медведи#Живая природа
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