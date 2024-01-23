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В многодетной семье Латынцевых живут 17 детей

«Места всем хватает»: многодетные новосибирцы воспитывают четверых ребят с Донбасса

23 января 2024, 08:01
Фото: Om1.ru
В многодетной семье Латынцевых живут 17 детей

Многодетная семья из Новосибирска взяла под опеку четверых детей с Донбасса

В многодетной семье Алексея и Оксаны Латынцевых из Новосибирска живут семнадцать детей. Четырех из них сибиряки взяли на воспитание из детского дома на Донбассе.

Как рассказали Латынцевы порталу Om1.ru, четверо ребят — Оля, Сережа, Анжела и Максим — являются родными братьями и сестрами. В новой семье они живут с осени прошлого года.

«Опека предложила взять детей и мы согласились. Какая разница, откуда дети. У нас места всем хватает», — рассказала Оксана Латынцева.

В семье Латынцевых — семнадцать детей. Семь из них — родные, десять — приемные. Самому младшему ребенку — два года, старшему — 25 лет. Часть ребят ходит в детский сад и в школу. Большое семейство проживает в частном доме.

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При этом многодетные родители уже стали дедушкой и бабушкой для четверых внуков. Глава семьи трудится на железной дороге, мать — в школе. Новых детей они пока не планируют. «Надо этих поставить на ноги. А там видно будет», — считает Оксана.

Напомним, что в прошлом году матерями стали свыше 200 несовершеннолетних школьниц из Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Семья#Приемные семьи#Александр Ляхов#Многодетные семьи
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