«Места всем хватает»: многодетные новосибирцы воспитывают четверых ребят с Донбасса

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Как рассказали Латынцевы порталу Om1.ru, четверо ребят — Оля, Сережа, Анжела и Максим — являются родными братьями и сестрами. В новой семье они живут с осени прошлого года.
«Опека предложила взять детей и мы согласились. Какая разница, откуда дети. У нас места всем хватает», — рассказала Оксана Латынцева.
В семье Латынцевых — семнадцать детей. Семь из них — родные, десять — приемные. Самому младшему ребенку — два года, старшему — 25 лет. Часть ребят ходит в детский сад и в школу. Большое семейство проживает в частном доме.
При этом многодетные родители уже стали дедушкой и бабушкой для четверых внуков. Глава семьи трудится на железной дороге, мать — в школе. Новых детей они пока не планируют. «Надо этих поставить на ноги. А там видно будет», — считает Оксана.
Напомним, что в прошлом году матерями стали свыше 200 несовершеннолетних школьниц из Новосибирской области.