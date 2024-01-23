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Памятник Высоцкому установлен в центре Новосибирска, у театра «Глобус»

Музей Владимира Высоцкого появится в наукограде Кольцово под Новосибирском

23 января 2024, 07:48
Фото: yandex.ru/maps
Памятник Высоцкому установлен в центре Новосибирска, у театра «Глобус»
О создании мемориального центра и необычного памятника поэту рассказал глава наукограда Николай Красников

В наукограде Кольцово, расположенном в пригороде Новосибирска, планируют создать музей барда и актера Владимра Высоцкого. Как сообщил глава Кольцово Николай Красников, музейный комплекс разместится в многофункциональном центре культуры, который появится в центре поселка.

«Это будет часть галерейного пространства, мы в этом году активно изучали опыт музея Высоцкого в столице, и в Екатеринбург ездили не раз. Ищем свой стиль. Рядом с этим зданием, которое мы надеемся в ближайшее время построить при поддержке области и федерации, предусмотрели место для памятника Владимиру Семеновичу», — рассказал Николай Красников в пресс-центре агентства ТАСС.

По словам Красникова, в 2022 году прошел всероссийский творческий конкурс на лучший эскизный проект монумента. Лучшим признали предложение башкирского скульптора Александра Пименова.

«Образ этого памятника основан на образе простой магнитофонной катушки. Это как раз символизирует песни, что в наше время распространялись именно таким образом», — сказал глава наукограда.

Красников добавил, что эскиз Александра Пименова понравился сыну Владимира Высоцкого Никите. Возможные сроки открытия музея и памятника Николай Красников не уточнил.

Ранее мы рассказывали о программе шестого международного арт-фестиваля имени Владимира Высоцкого, который проходит в Новосибирске в конце января.

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#Культура#Новосибирск#Памятник#Музей#Кольцово#Владимир Высоцкий
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