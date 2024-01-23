Музей Владимира Высоцкого появится в наукограде Кольцово под Новосибирском

В наукограде Кольцово, расположенном в пригороде Новосибирска, планируют создать музей барда и актера Владимра Высоцкого. Как сообщил глава Кольцово Николай Красников, музейный комплекс разместится в многофункциональном центре культуры, который появится в центре поселка.