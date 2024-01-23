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Собаки нападают на людей

На нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев

23 января 2024, 02:22
Фото: Midjourney
Собаки нападают на людей
За первые 9 месяцев 2023 года, 946 жителей Новосибирска обратились за помощью после нападения бездомных собак.

В результате отлова было поймано 718 собак и 100 кошек без владельцев. Из них 425 животных вернули в прежнее место обитания, а остальным удалось найти новый дом. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Однако приют не имеет возможности постоянно содержать бездомных животных, так как разместить может всего 100 обитателей.

В настоящее время центр получает финансирование для отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения на прежнее место обитания 175 собак.

Более 700 кошек и собак уехали из Новосибирска за границу
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#Новосибирск#Животные#Кошка#Нападение#Собака#Эмилия Губарева
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