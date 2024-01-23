На нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
В результате отлова было поймано 718 собак и 100 кошек без владельцев. Из них 425 животных вернули в прежнее место обитания, а остальным удалось найти новый дом. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».
Однако приют не имеет возможности постоянно содержать бездомных животных, так как разместить может всего 100 обитателей.
В настоящее время центр получает финансирование для отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения на прежнее место обитания 175 собак.