На нападения бродячих собак в 2023 году пожаловались более 945 новосибирцев

В результате отлова было поймано 718 собак и 100 кошек без владельцев. Из них 425 животных вернули в прежнее место обитания, а остальным удалось найти новый дом. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».