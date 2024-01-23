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Не у всех магазинов хороший рейтинг

Назван ТОП-5 худших продуктовых магазинов в Новосибирске по версии 2ГИС

23 января 2024, 01:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Не у всех магазинов хороший рейтинг
Горожане составили список наихудших продуктовых магазинов в Новосибирске, где они столкнулись с хамством продавцов и неприемлемыми условиями.

В рейтинге худших магазинов города, составленном на основе отзывов пользователей сервиса 2ГИС, на первом месте оказался гипермаркет О`КЕЙ на улице Дуси Ковальчук. Этот магазин получил 3 балла из 5 возможных по результатам 633 отзывов. Покупатели жаловались на хамское обслуживание со стороны продавцов.

На втором месте в списке оказался «Магнит» на улице Вилюйской, 18. Здесь покупатели высказали свое недовольство грязью, навязчивым поведением сотрудников и плохим качеством продуктов, включая просроченные товары и плесень.

Третье место занял магазин «Светофор» на улице Плахотного, который получил оценку 3,2 балла. Покупатели жаловались на неприятные запахи из коробок и грязь на полу. Один из клиентов даже обнаружил червей в рыбе.

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Супермаркет Spar на улице Титова занял четвертое место с рейтингом 3,5 балла. Покупатели были недовольны отсутствием перчаток у продавцов и качеством готовой еды.

И наконец, пятую строчку списка заняла «Лента» на улице Петухова с рейтингом 3,7 балла. Клиенты выразили свое недовольство и качеством товаров, и состоянием дорог, ведущих к гипермаркету, пишет «АиФ Новосибирск».

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#Новосибирск#Вонь#Магазин#Эмилия Губарева#Антисанитария#2ГИС
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