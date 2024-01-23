«Неформат»: Наталья Пинус объяснила поддержку отмены выборов мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как написала Наталья Пинус в своем Facebook*-аккаунте, она никогда не пыталась заниматься «политическими декламациями» и занимать исключительную позицию «я-против». Благодаря сотрудничеству с властью удавалось реализовывать «конструктивные созидательные проекты».
«В какой-то момент стало очевидно, что за это взаимодействие приходится заплатить. Заплатить надо голосованием. Я попробовала и поняла, что не смогу встроиться в такой формат. Вот такой невеселый финал. Возможно, поучительный для кого-то», — объяснила свое видение ситуации Наталья Пинус.
Летом того же года депутат покинула Россию и сейчас живет в Черногории. Свое решение не отказываться от мандата Наталья Пинус объяснила нежеланием повторения ситуации с довыборами в декабре 2023 года. Тогда независимых кандидатов не допустили к участию в мероприятии, а позже депутаты от «КПРФ» утверждали о фальсификации итогов голосования.
«Я не очень этого хочу», — заявила политик.
Горсовет Новосибирска в апреле 2023 года практически полностью поддержал отмену прямых выборов мэра Новосибирска в апреле прошлого года. «За» проголосовали 38 депутатов, — в том числе независимые политики Наталья Пинус, Ростислав Антонов и Леонид Рыбин.
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