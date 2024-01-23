«Неформат»: Наталья Пинус объяснила поддержку отмены выборов мэра Новосибирска

Летом того же года депутат покинула Россию и сейчас живет в Черногории. Свое решение не отказываться от мандата Наталья Пинус объяснила нежеланием повторения ситуации с довыборами в декабре 2023 года. Тогда независимых кандидатов не допустили к участию в мероприятии, а позже депутаты от «КПРФ» утверждали о фальсификации итогов голосования.