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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Наталья Пинус объяснила свою позицию по отмене прямых выборов мэра Новосибирска

«Неформат»: Наталья Пинус объяснила поддержку отмены выборов мэра Новосибирска

23 января 2024, 07:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Наталья Пинус объяснила свою позицию по отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Независимый депутат Пинус пояснила свою позицию по выборам мэра Новосибирска

В апреле 2023 года на сессии горсовета депутатов была официально поддержана отмена выборов мэра Новосибирска. Среди проголосовавших «за» — независимый депутат от Академгородка Наталья Пинус. Недавно она объяснила свое решение.

Как написала Наталья Пинус в своем Facebook*-аккаунте, она никогда не пыталась заниматься «политическими декламациями» и занимать исключительную позицию «я-против». Благодаря сотрудничеству с властью удавалось реализовывать «конструктивные созидательные проекты».

«В какой-то момент стало очевидно, что за это взаимодействие приходится заплатить. Заплатить надо голосованием. Я попробовала и поняла, что не смогу встроиться в такой формат. Вот такой невеселый финал. Возможно, поучительный для кого-то», — объяснила свое видение ситуации Наталья Пинус.
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Летом того же года депутат покинула Россию и сейчас живет в Черногории. Свое решение не отказываться от мандата Наталья Пинус объяснила нежеланием повторения ситуации с довыборами в декабре 2023 года. Тогда независимых кандидатов не допустили к участию в мероприятии, а позже депутаты от «КПРФ» утверждали о фальсификации итогов голосования.

«Я не очень этого хочу», — заявила политик.
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Горсовет Новосибирска в апреле 2023 года практически полностью поддержал отмену прямых выборов мэра Новосибирска в апреле прошлого года. «За» проголосовали 38 депутатов, — в том числе независимые политики Наталья Пинус, Ростислав Антонов и Леонид Рыбин.

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