Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области

Также было зафиксировано землетрясение в Хакасии под Абаканом. Кроме того, ночью произошло мощное землетрясение в автономном районе Синьцзян-Уйгурского в Китае. Толчки были ощутимы в Бишкеке, Алма-Ате и некоторых районах Узбекистана.