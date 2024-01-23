atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:38

Published Сегодня, 01:38

Modified Сегодня, 01:40

Updated Сегодня, 01:40

Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области

Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области

23 января 2024, 01:38
Фото: 1MI
В ночь на вторник 23 января в Новосибирской области произошло землетрясение.

Ночью в Новосибирской области произошло землетрясение. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, толчков было несколько и в разное время: их магнитуда варьируется от 4 до 5,6 баллов.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения был в Искитимском районе возле разреза Колыванский. Жители МЖК Новосибирска сообщали в соцсетях, что тоже чувствовали тряску.

Также было зафиксировано землетрясение в Хакасии под Абаканом. Кроме того, ночью произошло мощное землетрясение в автономном районе Синьцзян-Уйгурского в Китае. Толчки были ощутимы в Бишкеке, Алма-Ате и некоторых районах Узбекистана.

Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском — названа причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять землетрясений подряд произошли под НовосибирскомВ Новосибирской области произошло землетрясение в 2,7 баллаЗемлетрясение магнитудой 3,5 произошло в Новосибирской области
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Землетрясение#Эмилия Губарева#Искитимский район
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Вчера, 04:08
Музыкант из Новосибирска Slava Marlow едва не сгорел в отеле
Вчера, 09:07
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Вчера, 01:17
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Вчера, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Вчера, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
21 января, 11:19