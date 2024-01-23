Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Ночью в Новосибирской области произошло землетрясение. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, толчков было несколько и в разное время: их магнитуда варьируется от 4 до 5,6 баллов.
Согласно сообщению, эпицентр землетрясения был в Искитимском районе возле разреза Колыванский. Жители МЖК Новосибирска сообщали в соцсетях, что тоже чувствовали тряску.
Также было зафиксировано землетрясение в Хакасии под Абаканом. Кроме того, ночью произошло мощное землетрясение в автономном районе Синьцзян-Уйгурского в Китае. Толчки были ощутимы в Бишкеке, Алма-Ате и некоторых районах Узбекистана.