Новосибирский астрофотограф Поляков стал лауреатом конкурса за фото Бугимена

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Фотография туманности «Бугимен» вошла в бест-оф тематического конкурса. Алексей Поляков признался, что участвовал в нем впервые. Свои фотоработы на конкурс прислали 1638 человек из 94 стран.
«Не участвовал никогда в подобных конкурсах, но вот решил попробовать. Залетел в топчик, не зря пять ночей сигнал копил», — написал астрофотограф на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что Алексей Поляков делал уникальные съемки в Новосибирске в тридцатиградусный мороз.