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Фото туманности Бугимен оценили по достоинству

Новосибирский астрофотограф Поляков стал лауреатом конкурса за фото Бугимена

23 января 2024, 14:00
Фото: ВК / Личный аккаунт Алексея Полякова
Фото туманности Бугимен оценили по достоинству

Фото туманности Бугимен новосибирца Полякова оценили на международном конкурсе

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков стал лауреатом международного конкурса «35awards: Освоение вселенной: Через объектив». Работу новосибирца оценили многие участники мероприятия.

Фотография туманности «Бугимен» вошла в бест-оф тематического конкурса. Алексей Поляков признался, что участвовал в нем впервые. Свои фотоработы на конкурс прислали 1638 человек из 94 стран.

«Не участвовал никогда в подобных конкурсах, но вот решил попробовать. Залетел в топчик, не зря пять ночей сигнал копил», — написал астрофотограф на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что Алексей Поляков делал уникальные съемки в Новосибирске в тридцатиградусный мороз.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Космос#Фотография#Конкурс#Александр Ляхов#Фотограф
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