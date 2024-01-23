Новый прорыв теплосетей в Новосибирске: отключено 16 домов и гимназия

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«Дефект диаметром 400 мм был выявлен на теплопроводе на улице Дружбы вечером 22 января, для устранения аварии возникла необходимость в отключении 16 многоквартирных домов и гимназии, сейчас системы отопления находятся на заполнении, после заполнения теплотрасса будет включена в работу и будут даны команды на подключение домов и гимназии, — доложил на аппаратном совещании в мэрии начальник Департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, — по данному дефекту подано 150 обращений жителей через ЕДДС».
Кроме того, Дмитрий Перязев рассказал о количестве выявленных дефектов на теплосетях во время массовых аварий в январе: «С 11 января было выявлено 6 дефектов теплосетей, первый из них произошел в районе улицы Плахотного. Из них 2 дефекта выявили 11 января и 17 января выявлено 4 повторяющихся дефекта на теплотрассе на ул. Петропавловской, в зоне ТЭЦ-2».
Во время ремонта теплосетей в домах левого берега были снижены параметры отопления и горячей воды на левом берегу Новосибирска.