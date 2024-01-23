Новый прорыв теплосетей в Новосибирске: отключено 16 домов и гимназия

«Дефект диаметром 400 мм был выявлен на теплопроводе на улице Дружбы вечером 22 января, для устранения аварии возникла необходимость в отключении 16 многоквартирных домов и гимназии, сейчас системы отопления находятся на заполнении, после заполнения теплотрасса будет включена в работу и будут даны команды на подключение домов и гимназии, — доложил на аппаратном совещании в мэрии начальник Департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, — по данному дефекту подано 150 обращений жителей через ЕДДС».