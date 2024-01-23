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Туманы в месте прорыва теплосетей в Новосибирске.

Новый прорыв теплосетей в Новосибирске: отключено 16 домов и гимназия

23 января 2024, 02:29
Фото: Артем Васильев / atas.info
Туманы в месте прорыва теплосетей в Новосибирске.
Серия дефектов на теплосетях повлияла на все системы отопления левого берега, доложил на аппаратном совещании в мэрии начальник Департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. Вечером 22 января был обнаружен новый дефект теплостей на улице Дружбы, что привело к отключению 16 домов и гимназии.

«Дефект диаметром 400 мм был выявлен на теплопроводе на улице Дружбы вечером 22 января, для устранения аварии возникла необходимость в отключении 16 многоквартирных домов и гимназии, сейчас системы отопления находятся на заполнении, после заполнения теплотрасса будет включена в работу и будут даны команды на подключение домов и гимназии, — доложил на аппаратном совещании в мэрии начальник Департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, — по данному дефекту подано 150 обращений жителей через ЕДДС».

Кроме того, Дмитрий Перязев рассказал о количестве выявленных дефектов на теплосетях во время массовых аварий в январе: «С 11 января было выявлено 6 дефектов теплосетей, первый из них произошел в районе улицы Плахотного. Из них 2 дефекта выявили 11 января и 17 января выявлено 4 повторяющихся дефекта на теплотрассе на ул. Петропавловской, в зоне ТЭЦ-2».

Из-за дефекта на теплосети в домах левого берега снизили параметры по отоплению и горячей воде
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Во время ремонта теплосетей в домах левого берега были снижены параметры отопления и горячей воды на левом берегу Новосибирска.

#Происшествия#Авария#Ольга Храмушкина#Коммунальная авария#Массовая авария#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
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