Новый трамвайный маршрут через улицу Хилокскую планируют запустить в Новосибирске

В Новосибирске рассматривается проект о запуске нового маршрута трамвая на левом берегу города. Пути планируется проложить по границе Ленинского района и Толмачевского сельсовета через улицу Хилокскую, о чем говорится в постановлении мэрии от 15 ноября 2023 года.

По данным мэрии Новосибирска, длина этой линии составит 6,23 километра. При разработке проекта предусматривается создание отдельного пути для трамвая по улицам Петухова и Хилокская, с выходом на прилегающие территории. Для обеспечения безопасности пешеходов будут построены пешеходные переходы на разных уровнях с эстакадными переходами через улицу Хилокскую. Также планируется строительство надземных пешеходных переходов через Толмачевское шоссе возле железнодорожных станций. Кроме того, в окрестностях улицы Хилокской будет построено несколько двухуровневых развязок, которые станут частью Юго-Западного транзита. Все необходимые инфраструктурные мероприятия для прокладки трамвайного пути планируется завершить к 2030 году. Фото: Мэрия Причины перебоев в работе маршруток до новосибирского Академгородка объяснила мэрия Узнать подробнее Читайте также: У мурала «Страницы истории» в Новосибирске появился новый арт-объект — трамвай № 13 Старые трамваи обновят в Новосибирске — нужно подождать три года