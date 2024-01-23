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Новый трамвай появится на левом берегу

Новый трамвайный маршрут через улицу Хилокскую планируют запустить в Новосибирске

23 января 2024, 05:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новый трамвай появится на левом берегу
В Новосибирске рассматривается проект о запуске нового маршрута трамвая на левом берегу города. Пути планируется проложить по границе Ленинского района и Толмачевского сельсовета через улицу Хилокскую, о чем говорится в постановлении мэрии от 15 ноября 2023 года.

По данным мэрии Новосибирска, длина этой линии составит 6,23 километра. При разработке проекта предусматривается создание отдельного пути для трамвая по улицам Петухова и Хилокская, с выходом на прилегающие территории.

Для обеспечения безопасности пешеходов будут построены пешеходные переходы на разных уровнях с эстакадными переходами через улицу Хилокскую. Также планируется строительство надземных пешеходных переходов через Толмачевское шоссе возле железнодорожных станций.

Кроме того, в окрестностях улицы Хилокской будет построено несколько двухуровневых развязок, которые станут частью Юго-Западного транзита. Все необходимые инфраструктурные мероприятия для прокладки трамвайного пути планируется завершить к 2030 году.

Фото: Мэрия
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#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Ленинский район
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