Новый трамвайный маршрут через улицу Хилокскую планируют запустить в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:17
По данным мэрии Новосибирска, длина этой линии составит 6,23 километра. При разработке проекта предусматривается создание отдельного пути для трамвая по улицам Петухова и Хилокская, с выходом на прилегающие территории.
Для обеспечения безопасности пешеходов будут построены пешеходные переходы на разных уровнях с эстакадными переходами через улицу Хилокскую. Также планируется строительство надземных пешеходных переходов через Толмачевское шоссе возле железнодорожных станций.
Кроме того, в окрестностях улицы Хилокской будет построено несколько двухуровневых развязок, которые станут частью Юго-Западного транзита. Все необходимые инфраструктурные мероприятия для прокладки трамвайного пути планируется завершить к 2030 году.