Правительство создает комиссию по расследованию коммунальных аварий в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В комиссию войдут представители министерства ЖКХ и энергетики, сибирского управления «Ростехнадзора», независимые эксперты, технические специалисты СГК.
Эксперты получат доступ ко всей информации, которой располагает Штаб, их основой задачей станет не только определение конкретных технических причин аварий, но и выработка ясных рекомендаций по минимизации инцидентов как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, — приводят в сообщении слова руководителя штаба.
Комиссия начнет работу в ближайшее время, до завершения устранения последствий аварий.