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Комиссия начнет работу в ближайшее время, до завершения устранения последствий аварий.

Правительство создает комиссию по расследованию коммунальных аварий в Новосибирске

23 января 2024, 03:39
Фото: Артем Васильев / atas.info
Комиссия начнет работу в ближайшее время, до завершения устранения последствий аварий.

Комиссию по расследованию коммунальных аварий создают в Новосибирске

В Новосибирске при региональном штабе по ликвидации коммунальных аварий создают комиссию по расследованию причин аварий. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО со ссылкой на руководителя штаба, заместителя губернатора Сергея Сёмку.

В комиссию войдут представители министерства ЖКХ и энергетики, сибирского управления «Ростехнадзора», независимые эксперты, технические специалисты СГК.

Эксперты получат доступ ко всей информации, которой располагает Штаб, их основой задачей станет не только определение конкретных технических причин аварий, но и выработка ясных рекомендаций по минимизации инцидентов как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, — приводят в сообщении слова руководителя штаба.

Комиссия начнет работу в ближайшее время, до завершения устранения последствий аварий.

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