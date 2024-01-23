Правительство создает комиссию по расследованию коммунальных аварий в Новосибирске

Комиссию по расследованию коммунальных аварий создают в Новосибирске

В Новосибирске при региональном штабе по ликвидации коммунальных аварий создают комиссию по расследованию причин аварий. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО со ссылкой на руководителя штаба, заместителя губернатора Сергея Сёмку.