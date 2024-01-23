Авиарейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживают — с чем это связано, причина

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Из-за непогоды рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживаются. Самолет DP-558 должен был вылететь в 8.45, но перенесен на 12.35.
Кроме того, рейсы FV 6542 и SU 6542 также задержались на час. По данным аэропорта Пулково, штормовой ветер будет продолжаться до 6.00 по местному времени.
Из-за этого возможны изменения в расписании и других рейсов. Некоторые рейсы уже перенаправлены на запасные аэродромы.