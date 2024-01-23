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Вылет задержан на несолько часов

Авиарейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживают — с чем это связано, причина

23 января 2024, 02:39
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вылет задержан на несолько часов

Несколько рейсов из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживают из-за непогоды

Рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург массово задерживаются на несколько часов из-за непогоды.

Из-за непогоды рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживаются. Самолет DP-558 должен был вылететь в 8.45, но перенесен на 12.35.

Кроме того, рейсы FV 6542 и SU 6542 также задержались на час. По данным аэропорта Пулково, штормовой ветер будет продолжаться до 6.00 по местному времени.

Из-за этого возможны изменения в расписании и других рейсов. Некоторые рейсы уже перенаправлены на запасные аэродромы.

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